Schulsozialarbeit in Winterthur – «Heute hetzen wir von Schule zu Schule» Die Stadt hinkt bei der Schulsozialarbeit hinterher und will deshalb beim Personal zünftig aufstocken. Auch, weil die Fälle im «Melting-Pot» Winterthur immer komplexer würden. Im August wird darüber abgestimmt. Till Hirsekorn

Streit mit anderen Schulkindern, aber auch Mobbing gehören zu den häufigsten Problemen, bei denen die Schulsozialarbeit einspringt. Getty Images/iStockphoto

Leonie* wird in der Schule derart gemobbt, dass sie kaum mehr schläft und morgens fast nicht mehr aus dem Bett kommt. Ceren ritzt sich die Arme, immer wieder hat sie Angstzustände. Und Varol graut vor dem Nachhauseweg. Immer wieder wird er von einer Gruppe abgepasst, die ihn schubst, schlägt und ihm droht. Sie alle können sich in der Schule nicht mehr konzentrieren, schwänzen, ziehen sich zurück – und schreiben ungenügende Noten. In solchen Fällen wäre die Schulsozialarbeit (SSA) gefordert, um solche Konflikte möglichst früh zu erkennen und eine Lösung zu finden – was heute häufig nicht möglich ist. Denn die SSH ist personell klar unterdotiert.