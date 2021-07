Familienbadi in Turbenthal – «Heute ist eine Badi nicht mehr nur zum Baden da» Schwimmbadleiter Beat Bielmann sucht kreative Ideen fürs Neuguet. Das offene Musizieren, das am Sonntag wieder stattfindet, ist nur eine davon. Gabriele Spiller

Immer aufgeschlossen für Neues: «Bademeister» Beat Bielmann. Foto: Marc Dahinden

Schon mal in der Badi Saxofon gespielt? Beat Bielmann machts möglich. Am kommenden Sonntag ist wieder offenes Musizieren in der Badi Neuguet. «Wir bieten eine offene Bühne, unter einem Partyzelt», erklärt der Betriebsleiter, «man darf singen, tanzen, Zaubertricks zeigen.» In den zehn Jahren seiner Tätigkeit in Turbenthal seien schon Steel Bands aufgetreten sowie Trachtengruppen, Line Dancers und Toggenburger Volksmusiker. «Sogar die Polizeimusik hat unsere 1.-August-Feier bereits begleitet.»

Die Teilnehmenden organisieren sich selbst, wie bei einer Stubete. «Wir suchen immer neue Ideen», sagt Bielmann, «gerne auch von Jungen mit Bands.» Insgesamt positioniert er das Freibad als Familieninstitution. Auf dem Areal findet man daher nicht nur die üblichen Tischtennis-, Beachvolleyball- und Mini-Fussballfelder. Es stehen auch ein Bobby Car und sogar ein echtes – auf Kindersicherheit ausgebautes – Auto zum Spielen bereit. «Die Kleinen dürfen sich hinter den Lenker setzen, und die Eltern nehmen hinten Platz, so wie man es selbst als Kind gerne getan hätte.»