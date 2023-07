Auf der gleichen Wellenlänge: Roger Federer und Ivan Ljubicic am Hopman-Cup 2019.

Wo waren Sie, als Roger Federer am Dienstag in der Royal Box gefeiert wurde? Sind da auch bei Ihnen nochmals Emotionen hochgekommen?

Ich war in der TV-Kabine, kommentierte für Sky Italia. Aber bei mir löste das, ehrlich gesagt, nicht so viel aus. Ich denke, Roger wird noch ab und zu in die Royal Box eingeladen werden. Emotional war für mich, als er mich letztes Jahr anrief und sagte: «Ich trete zurück.» Meine beiden stärksten Momente mit Roger waren, wie er das Australian Open 2017 gewann und wie er mir mitteilte, dass es das gewesen sei. Der schönste und der bitterste.