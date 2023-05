Defizite in der Erziehung – «Heute rasten schon Vierjährige aus» Schulleitungen und Lehrpersonen haben genug von schwierigen Schülerinnen und Schülern. Jetzt gibt es in mehreren Kantonen Widerstand gegen den Terror im Klassenzimmer. Nadja Pastega

«Es sind immer mehr die jüngeren Kinder, da reden wir vom Kindergarten und den ersten Primarklassen, die verhaltensauffällig sind», sagt Philipp Grolimund, Co-Präsident des Verbands der Schulleiterinnen und -leiter im Kanton Aargau. Foto: Alamy

Auf einer Exkursion beschädigt ein Schüler mehrere Ausstellungsstücke im Museum, auf dem Heimweg demoliert er im Vorbeigehen Baustellenlampen. Eine Schülerin wirft im Klassenzimmer mit allem, was ihr gerade in die Hand kommt, nach anderen Kindern und der Lehrperson: Stifte, Bücher, eine Schere. In der Turnhalle schlägt ein Schüler nach einem verlorenen Wettlauf mit dem Stafettenstab auf den Schädel eines Konkurrenten. Ein anderer zerknüllt die korrigierte Schularbeit, die er zurückbekommen hat, zerreisst das Papier und beginnt es zu verspeisen.