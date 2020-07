Interview mit Astronomin – «Es kann sein, dass wir nach der falschen Sache suchen» Sie forscht nach Zivilisationen im Weltraum: Die Astrophysikerin Jill Tarter sagt, wie eine ausserirdische Gesellschaft aussehen könnte – und wie man sie finden kann. Sven Behrisch (Das Magazin)

«Für mich hiess eine solche Ablehnung immer, dass ich dann erst recht mit allen Mitteln, auf allen Wegen und Umwegen dorthin gelangen muss»: Jill Tarter über ihre Karriere in einer Männerdomäne. Jeremy Danger

Wer bei der Suche nach Ausserirdischen an Ufologen, Weltverschwörer und andere Sonderlinge denkt, begegnet in Jill Tarter deren genauem Gegenbild. Tarter, deren atemberaubende Biografie in Carl Sagans Roman «Contact» verewigt und mit Jodie Foster in der Hauptrolle verfilmt wurde, ist eine international renommierte Astrophysikerin, die die Suche nach intelligentem Leben im All aus der astronomischen Nische zu einem millardenschweren, Nasa-geförderten Wissenschaftszweig gemacht hat.