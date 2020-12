Das Programm des FCW – Heute Wil – dann Fragezeichen Ob und wo der FCW am Freitag gegen Xamax spielt, ist wegen des offensichtlich missratenenen neuen Rasens der Schützenwiese noch unklar. Hansjörg Schifferli

Der im Sommer frisch verlegte Rasen der Schützenwiese bereitet niemandem Freude. Foto: Madeleine Schoder

Der FCW spielt heute in Wil – das ist mal klar. Es ist ja auch ein «reguläres» Auswärtsspiel der Winterthurer, das erst noch auf Kunstrasen gespielt wird und deshalb weitestgehend wetterunabhängig ist. Doch hinter dem weiteren Programm des FCW bis Weihnachten stehen Fragezeichen. Der Grund: Der – neue, aber offensichtlich missratene – Rasen der Schützenwiese ist zwar spieltauglich wie gewiss jeder Schiedsrichter oder Inspizient bestätigen würde. Aber er ist, gemäss Stadt, nicht spielbereit, weil aufgrund seines aktuellen Zustands teure Folgeschäden entstünden, würde tatsächlich gespielt.

Forfait-Niederlagen drohen

Am Montag standen, wie angekündigt, Vertreter der Stadt und der Baufirma neben jenen des FCW auf dem Platz und berieten die Lage. Zum aktuellen Stand war danach zu sagen: Es ist offensichtlich, dass der Platz nicht im gewünschten Zustand ist. Aber nicht, wo der Fehler liegt und damit die Frage nach der Verantwortung. Offen ist, wie es nun weitergeht, zuerst mal bis Weihnachten. Nach dem Spiel heute folgt für den FCW gemäss Programm der Match gegen Xamax am Freitag in Neuenburg. Es ist vorgesehen, dass der FCW die Neuenburger um einen Platzabtausch bittet – wie er das am Wochenende mit dem FC Thun tat. Sagt Xamax – wie die sehr flexiblen und wohlwollenden Thuner – ja, spielt der FCW auf dem Kunstrasen der Maladière. Sagen die Neuenburger nein, steht eine Forfait-Niederlage im Raum – wenn es beim behördlichen Nein aus Winterthur bleibt.

Fortgeschrieben wird die unrühmliche Geschichte dann am 18. Dezember mit dem letzten Match des Jahres, der als Heimspiel des FCW auf dem Programm steht. Auch dann muss der FCW einen Austragungsort bieten oder er droht zu verlieren. Es versteht sich, dass es danach weitergeht damit, die Mängel des Rasens zu beheben. Die Frühjahrssaison des FCW beginnt mit zwei Auswärtsspielen. Es folgen am 2. oder 3. Februar das Top-Heimspiel gegen die Grasshoppers und eine Woche später der Cup-Achtelfinal gegen den FC Basel.