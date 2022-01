Betrug mit Impfpässen – «Hey, das Zeugnis ist fertig» – in 30 Minuten zum falschen Covid-Zertifikat Fälscher erstellen derzeit massenweise Covid-Zertifikate. Das Betrügernetzwerk ist länderübergreifend. Wie geht es vor? Ein Selbsttest und Angaben von Ermittlern geben Einblick. Catherine Boss Svenson Cornehls

Der Dealer wird ungeduldig. Er will eine Anzahlung für das falsche Zertifikat. Screenshot: TA

«Bist du Schweizer oder Deutscher?» Mehr will er zunächst nicht wissen. Und schreibt: «Das Zertifikat kostet 300 € und ist 2 Stunden nach der Zahlung des Kunden verfügbar.» Na gut. Wir geben ihm einen Vor- und Nachnamen sowie ein Geburtsdatum durch, und schon sind wir im Geschäft. Er will eine Anzahlung von 50 Euro, dann liefere er einen Beweis für das gewünschte Zertifikat, schreibt er.

Er ist schnell: Während andere Anbieter bis zu fünf Arbeitstage benötigen, dauert es bei ihm maximal eine Stunde. Sein Angebot wird seit Wochen in einem Kanal mit zeitweise fast 8000 Abonnenten gehypt. Von ihm gepostete Chatverläufe von angeblichen Käufern versprechen «zufriedene Kunden». Wie er denn an so einen Code gelange, wollen wir wissen. «Ich werde dir keine weiteren Informationen geben», schnauzt er zurück.