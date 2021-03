Verkehr in Winterthur – Hier dürfen Velos jetzt bei Rot abbiegen Seit Anfang Jahr müssen Velofahrer beim Lichtsignal zum Rechtsabbiegen nicht mehr warten, wenn das signalisiert ist. Die Stadt hat nun an der ersten Kreuzung entsprechende Tafeln angebracht. Jonas Keller

Von der Schützenstrasse darf man mit dem Velo ab jetzt auch bei Rot rechts in die Zürcherstrasse einbiegen. Foto: Marc Dahinden

Sie wird bald zum besten Freund der Winterthurer Velofahrerinnen und Velofahrer: Die schwarze Tafel mit gelbem Velo und Pfeil drauf. Wo sie angebracht ist, dürfen Velofahrer auch dann rechts abbiegen, wenn das Lichtsignal auf Rot steht. Seit Anfang Jahr ist dies nach einem Entscheid des Bundesrats möglich. In Winterthur wurden die ersten Tafeln allerdings erst jetzt montiert, weil die Ressourcen in der Abteilung Verkehr «extrem knapp» seien, wie Stadträtin Christa Meier (SP) im Januar sagte.

29 Kreuzungen bis April

Am Montag hat die Stadt hinter dem HB nun die ersten beiden Tafeln angebracht: bei der Einfahrt von der Schützenstrasse in die Zürcherstrasse und, gleich gegenüber, von der Pionierstrasse in die Schützenstrasse. Bis Mitte April sollen 43 weitere Schilder an 29 Kreuzungen folgen. Zu diesen sollen später weitere dazukommen, teilt die Stadt mit. Die GLP, die bereits 2017 einen entsprechenden Vorstoss im Gemeinderat lanciert hatte, zeigt sich erfreut. «Wir hoffen nun auf eine rasche und unbürokratische Montierung der notwendigen Tafeln», sagt GLP-Gemeinderat Martin Zehnder.