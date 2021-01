Impfen in Winterthur – Hier entsteht das Winterthurer Impfzentrum Der Entscheid ist gefallen: Eines der grössten Covid-Impfzentren im Kanton Zürich wird in Winterthur sein. Auf dem Rieter-Areal in Töss sollen im Frühling täglich bis zu 2000 Personen geimpft werden. Thomas Münzel

Auf dem Rieter-Areal in Töss sollen ab April täglich 1000 bis 2000 Personen geimpft werden. Foto: Marc Dahinden

Die Gesundheitsdirektion hat heute Morgen an einer Medienkonferenz bekanntgegeben, dass im Kanton Zürich nicht nur vier, sondern total elf Covid-Impfzentren entstehen sollen. Das zweitgrösste wird in Winterthur sein. Voraussichtlich ab April sollen sich in der Stadt täglich bis zu 2000 Personen impfen lassen können. Das Impfzentrum wird auf dem Rieter-Areal in Töss entstehen.