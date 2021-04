Uigurische Familie in Winterthur – «Hier fühlen wir uns zum ersten Mal wie Menschen» 2016 floh die uigurische Familie H. aus China. Heute lebt sie in Winterthur. Im Interview erzählt das Ehepaar von ständiger Überwachung, verschwundenen Verwandten und dem ungewohnten Gefühl von Sicherheit. Jonas Keller

Herr und Frau H. mit ihrer jüngsten Tochter. Speisen aus der alten Heimat erinnern an die Welt, die sie zurücklassen mussten. Foto: Enzo Lopardo

Rund 120 Uiguren leben in der Schweiz. In ihrer ursprünglichen Heimat im Westen Chinas – von den Chinesen Xinjiang genannt, von den Uiguren Ostturkestan – wurden sie wegen ihrer Ethnie und ihres muslimischen Glaubens verfolgt. Seit 2017 wurden über eine Million Uiguren in Internierungslager gesperrt, wo sie die Kultur der Mehrheitsethnie der Han-Chinesen und die Doktrin der kommunistischen Partei erlernen müssen, Folter ausgesetzt sind und Zwangsarbeit leisten müssen (lesen Sie hier, wie die Winterthurer Rieter darin verwickelt ist).

Die Familie H. ist 2016 aus China geflüchtet und lebt nun in Winterthur. Das Gespräch fand mit einer uigurischen Übersetzerin statt. Aus Angst vor Vergeltung gegen in China verbliebene Verwandte hat die Familie darum gebeten, dass ihre Namen nicht genannt werden.