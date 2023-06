Kulturhaus in Winterthur – Hier gibt es Kunst für das tägliche Leben Das Kulturhaus Villa Sträuli versteht sich als Labor, in dem vieles spontan entstehen darf. Es ist Winterthurs Fenster in die Welt. Helmut Dworschak

Merly Knörle Izquierdo (links) und Anabel Roque Rodriguez im Garten der Villa Sträuli. Foto: Seraina Boner

Hier möchte man wohnen. Alles, was es zum Leben braucht, ist vorhanden: eine Terrasse, ein Bistro, ein wunderschöner Garten mit schattenspendenden Bäumen und ein Dach über dem Kopf. Es wird ja auch gewohnt in der Villa Sträuli: Die oberen Stockwerke dienen als Wohungen für Kunstschaffende. Vier «Artists in Residence» sind es zurzeit, sie stammen aus Italien, Indien und der Ukraine. Sie bringen ihre je eigenen Sichtweisen mit und sind für Winterthur ein Fenster in die Welt. Jeweils ein bis drei Monate leben und arbeiten sie normalerweise hier. Ausgewählt werden sie in der Regel von Partnerorganisationen wie der Pro Helvetia.