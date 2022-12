Nationalstolz im WM-Land – Hier gibt es sogar die neue katarische Milch Katar setzte nach der Blockade der arabischen Nachbarn 2017 auf Produkte «made in Qatar». Fische, Gemüse und Milch gibt es nun aus heimischer Herstellung. So wird der Einkauf zum patriotischen Akt. Dunja Ramadan aus Doha

Katar hat jetzt eigene Molkereiprodukte.

Wer die Katarer besser verstehen will, sollte in einen grossen Supermarkt fahren. Dafür nimmt man die rote U-Bahn-Linie bis zur Station Doha Kongresszentrum, das zu einem riesigen WM-Ticketcenter umgebaut wurde. Ein paar Fans stehen dort an, über ihren Köpfen steht «celebrate». Es ist nicht zu übersehen: Die U-Bahn in Katar fährt erst seit kurzem. Den Betonklotz der City Center Mall erreicht nur, wer einmal quer durch eine stickige Tiefgarage läuft, vorbei an weiss-rotem Absperrband. Am Eingang des Supermarktes sticht das riesige Aquarium samt Kühlregal ins Auge. Die Aufschrift: «Unsere Farm – Zero Waste – natürlich – nachhaltig». Die Kunden schenken dem Glaskasten mit den pink angeleuchteten, etwas mickrigen Salatköpfen und den Fischen in Nudetönen nur wenig Aufmerksamkeit. Dabei steckt dahinter eine wichtige Botschaft: Seht her, wir können nun endlich für uns selbst sorgen. Der Einkauf bei uns ist ein patriotischer Akt.

Wie in einem Katastrophenfilm

Das Aquaponik-Verfahren wird auf Englisch und Arabisch erklärt. Demnach wird das Wasser aus der Fischhaltung aufbereitet und wiederverwendet, um Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen – ein fast emissionsfreier Kreislauf, der Fisch und Gemüse hervorbringt. Die Ergebnisse finden die Kunden ein paar Schritte weiter: Gurken, Auberginen und Salatköpfe – made in Katar. Daneben die Molkereiprodukte von Baladna, was «Unser Land» bedeutet, hier gibt es Caramel Latte und Mangojoghurt – auch made in Katar.

Als im Juni 2017 Saudiarabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain eine Wirtschaftsblockade gegen das Emirat verhängten, brach Panik im Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit aus, Menschen rannten in die Supermärkte. Eine Bewohnerin erinnert sich heute noch an die Szenen: «Die Menschen parkierten die Autos quer auf den Trottoirs. Ich dachte, ich wäre Statistin in einem amerikanischen Katastrophenfilm.»

Damals wollten Saudiarabien und die anderen Länder den wohlhabenden Kleinstaat isolieren und unter anderem für die guten Beziehungen zur Türkei und zum Iran, mit dem Katar sich das grösste Gasfeld der Welt teilt, abstrafen. Viele Araber zählten die Tage herunter: Wie lange würde das kleine Land wohl durchhalten? Das Land, das so gut wie alle Lebensmittel aus Saudiarabien bezog, die saudische Almarai-Milch war die Milch schlechthin. Doch Katar hielt durch, auch mithilfe der Türkei und des Iran – und vieler extra eingeflogener Kühe.

Mit den Nachbarn versöhnt

Ein kurzer Streifzug durch den Supermarkt auf der Suche nach der früher so beliebten Almarai-Milch verläuft ergebnislos. Immerhin hatte sich Katar Anfang 2021 mit den Nachbarn versöhnt. Ein Angestellter bestätigt die Vermutung: «Produkte aus Saudiarabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten führen wir nicht mehr», sagt er. Als man ein paar Fotos schiesst, von den türkischen Tomaten und den iranischen Paprika, aus den Ländern, die Katars loyale Verbündete sind, kommt ein zweiter Supermarktangestellter und rät einem, jetzt doch lieber zu gehen.

Nach dem Supermarktbesuch ist auch der Leitsatz besser zu verstehen, den viele Katarer seit der Blockade oft zitieren: «Wir dachten, es schadet uns, aber es hat uns weitergebracht.»

