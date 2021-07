Nationalfeiertag im Raum Winterthur – Hier hats noch freie Plätze für den 1.-August-Brunch Last-Minute-Angebot: Wer am 1. August auf einem Bauernhof in der Region einen Brunch geniessen möchte, muss sich beeilen. Denn mittlerweile ist fast alles ausgebucht. Thomas Münzel

Festliche Brunch-Buffets sind am 1. August gefragt. Foto: Schweizer Bauernverband

Für Hunderte Personen im Raum Winterthur beginnt der diesjährige 1. August mit einem Brunch auf einem Landwirtschaftsbetrieb. Das hat mittlerweile Tradition. Seit bald 30 Jahren verwöhnen Schweizer Bauernfamilien am Nationalfeiertag ihre Gäste beim «Buurezmorge» mit Rösti und Spiegelei, Speck, Zopf, Fleisch- und Käsespezialitäten – und gewähren der Bevölkerung nebenbei einen Einblick in das Land- und Betriebsleben. Trotz Auflagen wegen der Corona-Pandemie machen auch in diesem Jahr schweizweit rund 200 Bauernhöfe mit, einzelne auch im Raum Winterthur.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung