Reisetipp für Apulien – Hier ist die Welt noch in Ordnung In der Altstadt von Bari scheint die Zeit stillzustehen. Empfehlenswert sind Streifzüge zu Fischern und Händlern am Morgen. Roger Anderegg

Ganz entspannt: Morgendlicher Marktbummel durch die Gassen der Altstadt von Bari. Foto: Franck Guiziou (laif)

Wie ist das schon wieder mit der sprichwörtlichen Morgenstund? Bestimmt goldrichtig, denn zwischen sieben und acht Uhr ist Bari – genauer das älteste Viertel Bari Vecchia – zweifellos am schönsten, am überraschendsten. Auch wenn das, hier in Süditalien, praktisch als nachtschlafende Zeit gilt.