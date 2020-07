Steve Schild bei Swiss Mens Award – «Hier kann ich die breite Masse erreichen» Steve Schild aus Elgg will nicht nur in den Kosmos respektive auf den Mars. Auf der Erde will er Mr. Right werden. Das ist nicht ganz unmöglich: Er steht im Finale. Dagmar Appelt

Der in Elgg wohnhafte Steve Schild lässt sich gern filmen, hier beim Trailer für die Charity-Veranstaltung beim Letzistadion. Foto: PD

Er will unter den Ersten sein, die den Mars besiedeln. Doch vorher will Mars-One-Kandidat Steve Schild auf der Erde noch den Swiss Mens Award gewinnen. Der Verkaufsberater, der mit seiner Frau und den beiden Töchtern (1 ½ und 3 Jahre alt) in Elgg lebt, will Mister Right werden. So heisst das Nachfolgeformat von Mister Schweiz. Dort hat es der 35-Jährige bis ins Finale der Castingshow Swiss Mens Award geschafft, die vor einem Jahr startete und am 10. Oktober im Sektorr 11 in Zürich Oerlikon stattfinden wird.