Neue Verkehrspolitik – Albert Röstis Spurenwechsel Sechs Autobahnspuren zwischen Zürich und Bern: Mit dem neuen SVP-Verkehrsminister lebt die umstrittene Idee wieder auf. Was sagen jene, die an und mit der A1 ihr Leben verbringen? Fabian Renz Christian Zürcher Stefan Häne

Das Nadelöhr bei der Verzweigung Härkingen, wo die A1 und die A2 zusammenkommen. Fotos: Raphael Moser

«Du bisch e Strass woni hass, aber irgendwie hani di gern.

Dänn dank dir spar i Zyt, sus wärs cheibe wyt zum Fahre vo Züri uf Bern.»

Als Toni Vescoli seinen Hit schrieb, 1983 war es, hiess die A1 noch N1. Doch drückt sich in Vescolis Zeilen bereits die ganze Ambivalenz aus, die die Haltung der Schweiz zu ihrer längsten und wichtigsten Autobahn bis heute prägt. 400 Kilometer von Westen nach Osten, von Genf bis St. Margrethen, die wirtschaftliche Lebensader des Landes. Alle hassen sie, alle nutzen sie.

«Die Autos stehen hier jeden Morgen und jeden Abend», sagt Pascal Heim. Er ist Bauer und wohnt in Neuendorf SO – ganz nahe an der Stelle, wo die A2 in die A1 mündet. Und wo sich die Autos stauen, auch am Freitagnachmittag. Und an Feiertagen. Und bei Unfällen. Wenn es hier staut, steht das ganze Mittelland.

Bauer Pascal Heim hat dort, wo er lebt, permanent ein fieses Grundrauschen im Ohr. Sein Wohnort ist das, was man ein verkehrstechnisches Ärgernis nennt. Und weil es so viel klemmt und knorzt und staut, sollen hier bald sechs statt vier Spuren ans Ziel führen, auf 21,9 Kilometern zwischen Härkingen und Luterbach.

«Verhindern geht nicht, nur verzögern»

Hier geschieht im kleinen Stil, was der Bundesrat gerne im Grossen an der A1 machen will. An einer seiner letzten Sitzungen hat er eine Motion von SVP-Nationalrat Erich Hess, die einen umfassenden Ausbau der A1 fordert, zur Annahme empfohlen. Die Streckenabschnitte Bern–Zürich und Lausanne–Genf sollen demnach auf mindestens sechs Spuren erweitert werden.



Vor der Haustüre des Bauern Heim lässt sich studieren, was das bedeuten könnte. Denn hier ist der Ausbau bereits beschlossene Sache, 886 Millionen Franken sind dafür eingeplant, acht Jahre beträgt die Bauzeit. «Verhindern kann man das nicht mehr, nur noch verzögern», sagt er. Tatsächlich liegt der Fall aktuell vor dem Bundesverwaltungsgericht. Baustart soll 2025 sein.

Die Bauern gehörten zu den entschiedensten Gegnern des Ausbaus. Sie zündeten entlang der A1 Mahnfeuer, sie schrieben einen offenen Brief an Bundesrätin Sommaruga, sie forderten eine Kompensation der Landverluste wegen des Spurausbaus.

Bauer Pascal Heim aus Neuendorf sorgt sich um den Verlust von Agrarland.

Der Wunsch nach einem Landabtausch sei gut aufgenommen worden. Trotzdem sorgt sich Heim, denn das überbaute Land kehrt nie mehr zurück. Neues Landwirtschaftsland wird in der Schweiz nicht geschaffen. «In der Masse ist das absoluter Wahnsinn, was gerade geschieht», sagt Heim. Ihn stört das Tempo, in dem die Siedlungsfläche wächst, und wie er und seine Bauernkollegen konstant Land verlieren und immer mehr an den Rand gedrängt werden.

Albert Rösti, SVP-Verkehrsminister seit Anfang Jahr und der Landwirtschaft eigentlich eng verbunden, hätte wohl Verständnis für diese Sorgen. Trotzdem ist er es jetzt, der für einen Paradigmenwechsel auf der A1 sorgt. Und damit zugleich eine frühere Doktrin des Bundesrats wiederbelebt. 2018 platzierte die damalige Verkehrsministerin Doris Leuthard (CVP) in der Botschaft zum Nationalstrassenkredit einen Satz, der für viel Aufregung sorgte: Vorgesehen sei, «das Nationalstrassennetz innerhalb und zwischen den metropolitanen und den grossstädtischen Gebieten konsequent auf mindestens 2×3-Spuren auszubauen».

Unter Leuthards Nachfolgerin Sommaruga war von einem solchen durchgehenden Ausbau dann keine Rede mehr. Sie nahm Leuthards Langfristvision zwar nie offiziell zurück, trieb diese aber in keiner Weise mehr voran und erwähnte sie auch nirgendwo mehr – was allgemein als faktische Abkehr interpretiert wurde. Mit Rösti folgt nun die Kehrtwende von der Kehrtwende – wobei das Bundesamt für Strassen (Astra) ausdrücklich auf Leuthards Satz von 2018 verweist, um die Kontinuität der bundesrätlichen Verkehrspolitik zu betonen.

«Albert Rösti will seiner Partei zeigen, dass er nicht bloss ein halber SVP-Bundesrat ist.» Jon Pult, SP-Nationalrat

Mit der alten Idee leben auch alte politische Kontroversen wieder auf. Es sei richtig, die A1 «step by step» auszubauen, wo dies verkehrstechnisch Sinn mache, sagt FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. SP-Bundesrätin Sommaruga habe jeden Strassenausbau bekämpft. Wasserfallen freut sich, dass nun mit Albert Rösti die Wende zu einer «unideologischen» Verkehrspolitik erfolge. «Wir Bürgerlichen spielen die Strasse nicht gegen die Schiene aus.»

Von einem «Rückfall in die Logik der 60er-Jahre» spricht dagegen SP-Nationalrat Jon Pult. «Albert Rösti will seiner Partei zeigen, dass er nicht bloss ein halber SVP-Bundesrat ist, darum pusht er den Spurenausbau.» Inhaltlich sei der Entscheid «grundfalsch», so Pult. Der Ansatz, Stau mit immer mehr Strassen zu bekämpfen, funktioniere erwiesenermassen nicht. Pult setzt stattdessen auf verbesserte Technik, mit der die vorhandene Infrastruktur effizienter ausgenutzt werden kann, und auf «intelligente» Lenkungssysteme wie beispielsweise Mobility-Pricing. Zudem möchte er die Verlagerung auf die Bahn forcieren. (Lesen Sie dazu: Bertschys Blitzpost – Wer Strassen sät, wird Verkehr ernten)

Ungeachtet aller Grabenkämpfe ist die Verbreiterung der A1 freilich längst im Gange. Gemäss Auskunft des Astra sind insgesamt sechs Streckenabschnitte bereits auf drei Spuren erweitert; auf vier weiteren Abschnitten – darunter Luterbach–Härkingen – ist der Ausbau schon beschlossen oder in Realisierung. In der Sommersession des Parlaments, die nächste Woche beginnt, hat der Nationalrat für die A1 drei weitere Ausbauprojekte traktandiert. Noch mehr Bauernland also, das zum Gerichtsfall werden wird – und am Ende verschwinden dürfte. Doch nicht alle, die an und mit der A1 leben, sehen es wie Bauer Pascal Heim.

Stau als Wirtschaftsfaktor

Ein paar Kilometer von Heims Hof entfernt liegt die Autobahnraststätte Gunzgen Nord. Seit 2014 fahren die Autos hier auf sechs Spuren. Gunzgen Nord ist das Reich von Yves Zgraggen. Der Geschäftsführer der Raststätte ist ein freundlicher 51-jähriger Mann, der das Festnetztelefon am Gurt trägt. Die Welt hat sich verändert, seit er als Jugendlicher hier Autos mit Benzin getankt und sein Sackgeld verbessert hat. Damals fuhren noch 20’000 Autos pro Tag in Gunzgen vorbei, Autobahnraststätten waren am Sonntag Ausflugsziele, man verweilte an der A1. Heute führt Zgraggen die Raststätte, er hat sie 2006 vom Vater übernommen. Heute fahren über 80’000 Autos pro Tag vorbei, und ausgedehnte Sonntagnachmittage verbringt hier niemand freiwillig mehr.

Hier fahren über 80’000 Autos pro Tag vorbei: Autobahnraststätte Gunzgen Nord in Egerkingen.

Zgraggen findet den Spurausbau unabdingbar. Angesichts der Bevölkerungszunahme und des damit verbundenen Mehrverkehrs bleibe kaum etwas anderes übrig. Er sagt, obwohl er den Eindruck habe, dass der Stau seit der Einführung der Dreispurigkeit auf «seinem» Abschnitt zugenommen habe. «Aus betrieblicher Sicht gibt es tendenziell guten und schlechten Stau», sagt Zgraggen. Wenn Arbeitspendler stehen, haben sie keine Zeit für eine Pause. Anders die Ferienreisenden, sie legen dann gerne einen Halt bei Zgraggen ein. Wenn nun weiter unten, vor Bauer Heims Haustüre, die A1 ausgebaut wird, verschiebt sich wahrscheinlich das Nadelöhr. Der Stau verlagert sich. Wohl zu Zgraggens Vorteil.

Fest steht: Wenn die A1 weiter wächst, verändert sie nicht nur sich selber, sondern auch ihre Umgebung. Das hat sie bereits getan. Das Gäu – die Gegend, wo Bauer Heim lebt – war einst die Kornkammer des Kantons Solothurn. Heute ist sie Lagerhallenland, trist und funktional, man kann es nicht schönreden.

«Die Bauern müssen informieren und sich engagieren.» Pascal Heim, Landwirt

Mittendrin: das Autobahnkreuz Härkingen. Wer als Logistikfirma etwas auf sich hält, zieht hin – oder baut aus.

Die umliegenden Gemeinden wollen hier eine grosse Arbeitsplatzzone errichten, um Firmen anzusiedeln. Die Migros will ihr Logistikzentrum erweitern, der Anbau ist rund 25 Fussballfelder gross: riesig. Auf einem Grossteil dieses Landes bauen Bauern heute Nahrungsmittel an, so auch Heim. Zudem ist da noch das Projekt «CargoSousTerrain», die unterirdische Güterbahn, die die Logistikdrehscheibe noch attraktiver machen soll.

«Das Landwirtschaftsland ist dabei immer die Manipuliermasse», sagt Heim. Er rechnet mit einem totalen Landverlust von 100 Hektaren für seine Berufskollegen in den kommenden Jahren, Mitspracherecht hätten sie aber nicht. «Ich und meine Berufskollegen fühlen uns ohnmächtig.» Dagegen helfe nur eines: «Die Bauern müssen informieren und sich engagieren.» Damit die Bevölkerung mitbekommt, dass da nicht nur einzelne Projekte entstehen, sondern sich etwas im grossen Stil verändert: der ungebremste Ausbau von Verkehr und Industrie. Bauer Heim fragt: «Wollen wir das?»

Toni Vescoli hat darauf seine Antwort längst gegeben:

«Doch irgendwänn, do henkts mer us, de Tag, de isch nüme so fern,

und dänn nim ich mer Zyt, und sig der Weg no so wyt,

und gange z’Fuess bis ufe uf Bern.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.