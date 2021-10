Covid-Zertifikatspflicht in Winterthur – Hier kann man nur mit Zertifikat ins Büro oder in die Kantine In Winterthur ist die Zahl der Arbeitgeber, die von ihren Angestellten ein Covid-Zertifikat verlangen, bis jetzt noch sehr überschaubar. Nun hat auch die Stadt einen Entscheid gefällt. Thomas Münzel

In die Betriebskantine nur noch mit einem Covid-Zertifikat: Auch bei einzelnen Winterthurer Unternehmen ist dies mittlerweile Pflicht. Foto: Francisco Carrascosa

In immer mehr Bereichen des Alltags wird derzeit ein Covid-Zertifikat verlangt. Nicht nur in Restaurants, Kinos oder Fitnesscentern will man wissen, ob die Besucherinnen und Besucher geimpft, getestet oder genesen sind, auch einzelne Unternehmen führen derzeit eine Zertifikatspflicht ein. Mit dem Pharmakonzern Novartis und den Versicherungsgesellschaften Swiss Re und Zurich haben in jüngster Zeit gleich drei Schweizer Grossunternehmen die entsprechenden Zugangsregeln verschärft.

Wer verlangt in Winterthur ein Zertifikat?

Auch in Winterthur können manche Angestellte nur noch mit einem Covid-Zertifikat ins Büro oder in die Kantine. Doch die Zahl der hiesigen Arbeitgeber, die von ihren Mitarbeitenden ein Zertifikat verlangen, ist derzeit noch sehr klein.