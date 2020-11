Geschenk für Dampfbahn-Verein – Hier kommt eine Brücke angeflogen Die Südostbahn überlässt dem Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland eine historische Fussgängerbrücke. Sie soll das geplante Freilichtmuseum in Bauma schmücken – und es bequem zugänglich machen. Rafael Rohner

Die angelieferte Brücke aus Wattwil wird in Stücken beim Bahnhof Wald deponiert. Foto: Marc Dahinden

Florian Vogel vom Dampfbahn-Verein hat schon eine lange Nacht hinter sich, als der Schwertransport am Dienstagvormittag in Wald einrollt. Geladen hat der Lastwagen ein gröberes Teil, nämlich ein Stück Fussgängerbrücke aus Wattwil. Das Bauwerk aus dem Jahr 1910 diente dort als Passerelle über die Gleise.

Nun ist die Brücke in ihre Einzelteile zerlegt und wird Stück für Stück beim Bahnhof Wald abgeladen. In einiger Zeit soll sie ihre Reise fortsetzen und in Bauma wieder aufgebaut werden.

Florian Vogel ist beim Dampfbahn-Verein für das Projekt «Depotareal Bauma 2020» verantwortlich. Die Anlieferung der Brücke ist für den 25-Jährigen ein wichtiger Meilenstein. Foto: Marc Dahinden

Projektleiter Florian Vogel beobachtet fasziniert, wie der Lastwagen zentimetergenau an einer Felswand vorbeimanövriert. «Sehr eindrücklich», sagt der 25-Jährige am Telefon.