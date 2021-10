Gastronomie in Winterthur und Umgebung – Hier landen Wildtiere aus der Region auf dem Teller Während Grossverteiler vor allem Rehpfeffer aus Österreich und Neuseeland anbieten, werben inzwischen einige Beizen im Raum Winterthur mit Wildspezialitäten aus «lokaler Jagd». Thomas Münzel

Herbstzeit ist Wildzeit: Viele Restaurants bieten derzeit Wildspezialitäten an. Doch woher stammen das Reh und der Hirsch? Foto: Urs Baumann

«Und plötzlich sind wir trendy», sagt Peter Aeschlimann und lacht. Der Koch und Wirt der beiden Wirtshäuser zum Schöntal in Bauma und zum Wyberg in Teufen spürt vor allem seit dem Lockdown im letzten Jahr eine erhöhte Nachfrage nach Wild aus der Region. Aber eigentlich habe die Verarbeitung von regionalen Produkten in seiner Familie schon lange Tradition, sagt Aeschlimann. Gerade auch jene von Reh- und Hirschfleisch.

«Unser Wild beziehen wir seit über dreissig Jahren ausschliesslich von Jagdgesellschaften aus der Region», erzählt Aeschlimann. Stolz ist er vor allem darauf, dass er und seine Mitarbeiter in der Küche alle Rehe und Hirsche selber verarbeiteten. «Insgesamt drei Tonnen Wildfleisch pro Jahr.» Beliebt sei insbesondere der Rehrücken, weiss Aeschlimann. Und er schwärmt: «Es ist sehr schön, zu sehen, wie immer mehr Leute unsere Wildangebot zu schätzen wissen.»