Ausbildung in Flaach – Hier lernen Hunde, ihren blinden und autistischen Menschen zu helfen Marc Fehlmann bildet mit seiner Stiftung Simpera in Flaach Blindenführ- und Assistenzhunde aus. Er ist einer von wenigen in der Schweiz, die Nachfrage ist gross. Nicole Döbeli

Koala zeigt auf das Hörzeichen «Lettrabox» hin den Briefkasten an. Foto: Marc Dahinden

Die junge Berner Sennenhündin Koala wartet ungeduldig, bis sie aus dem Zwinger darf, und springt verspielt an den Besuchern hoch. Doch sobald ihr Marc Fehlmann das Hundegeschirr überstreift, ist die Konzentration da. Leine und Blindenstock in der einen Hand, das Geschirr in der anderen: Nun ist das Gespann bereit, zusammen die Welt zu erkunden.