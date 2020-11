Bauarbeiten in Effretikon – Hier müssen die Autofahrer grossräumig umfahren Der Kanton baut auf der Lindauerstrasse den Deckbelag ein. Hierfür sperrt er die Strasse ein Wochenende lang komplett. Nadja Ehrbar

Die Abzweigung nach rechts Richtung Effretikon wird am Wochenende vom 13. November bis 16. November nicht möglich sein. Denn das Tiefbauamt baut den Deckbelag ein. Archivfoto: Marc Dahinden

An der Lindauerstrasse im Bereich zwischen Effi-Märt-Kreisel in Effretikon und der Markwalder-Kreuzung in Tagelswangen stehen Deckbelagsarbeiten an. Dies teilt das kantonale Tiefbauamt mit. Damit sie effizient, sicher und in der nötigen Qualität ausgeführt werden können, muss der betroffene Strassenabschnitt gesperrt werden.

Die Sperrung erfolgt zwischen dem 13. November um 20 Uhr bis 16. November um 5 Uhr. Die Arbeiten müssten in der Nacht gemacht werden, damit die Sperrzeit möglichst kurz sei, schreibt das Tiefbauamt. Man sei bemüht, möglichst wenig Lärm zu machen.

Die Umleitung über Rikon, die Eschiker- und Zürcherstrasse wird entsprechend signalisiert. Die provisorische Zufahrt von der Zürcherstrasse her zum Quartier Oberwis in Tagelswangen bleibt bestehen. Der Busbetrieb der Linie 650 wird zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend umgeleitet. Fussgänger und Velofahrende können das Trottoir und den Rad-/Gehweg benutzen.

Falls es für den Belagseinbau zu nass oder zu kalt ist, werden die Arbeiten auf das Wochenende vom 20. bis 23. November verschoben.