Wendegleis in Seuzach – Hier planen die SBB ein neues Gleis Ab 2035 soll die S-Bahn ab Seuzach einen Viertelstundentakt erhalten. Dazu ist jedoch ein rund 350 Meter langes Wendegleis nötig. Derzeit läuft die Planung fürs Vorprojekt. Jonas Gabrieli

Nach dem Bahnübergang Leberen, nördlich des Dorfes Seuzach, soll das Gleis entstehen, so die aktuelle Planung. Links im Hintergrund ist die Strasse in Richtung Welsikon zu sehen. Foto: Marc Dahinden

Das Jahr 2035 markiert für den öffentlichen Verkehr schweizweit einen massiven Ausbau. Ab dann soll im sogenannten Kerngebiet ein Viertelstundentakt gelten. So auch in Seuzach, wo momentan drei Züge pro Stunde verkehren. Zudem sollen die S-Bahnen in Seuzach der Nachfrage angepasst, also verlängert oder verkürzt werden. Auch das Wenden von S-Bahnen in Seuzach ist geplant.