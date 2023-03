Immobilienvermittlung in Winterthur – Hier sollen Haus und Käufer zusammenfinden Eine Partnervermittlung für Immobilien schwebte dem Wiesendanger Peter Dubach vor, als er seine Plattform HomeFindsMe entwickelt hat. Ein Persönlichkeitstest soll zeigen, welches Haus zu welchem Käufer passen könnte. Ines Rütten

Peter Dubach aus Wiesendangen möchte mit seinem Start-up Immobilien von Menschen auf den Markt bringen, die ihr Zuhause gar nicht unbedingt verkaufen möchten.

Foto: Marc Dahinden

Wer in Winterthur ein Haus kaufen will, braucht Geduld, ein grosses Budget und eine gehörige Portion Glück. Denn Häuser sind rar, die Preise hoch und die Nachfrage viel grösser als das Angebot. Mit der Plattform HomeFindsMe hat der Wiesendanger Peter Dubach nun eine weitere Möglichkeit geschaffen, Immobilien und Menschen zusammenzubringen.

Dubach und sein Team wollen mit ihrem Start-up Immobilien von Menschen auf den Markt bringen, die ihr Zuhause eigentlich gar nicht unbedingt verkaufen möchten. «Manche Leute haben vielleicht schon mit dem Gedanken gespielt, sind aber noch emotional mit dem Haus verbunden oder scheuen den Aufwand», sagt Dubach. Und sie wollen zum Beispiel nicht, dass Fotos von ihren Wohnräumen ins Internet gestellt werden, dass bei einer Besichtigung Dutzende Leute durchs Haus laufen oder dass die Nachbarschaft erfährt, wie hoch der Verkaufspreis ist.

All dies können potenzielle Verkäufer mit HomeFindsMe vermeiden. Sie entscheiden nämlich anhand eines Dossiers, an welche Interessenten sie ihr Haus verkaufen würden. «Viele ältere Menschen möchten ihr Haus, in dem sie ihre Kinder grossgezogen haben, nicht einfach ausschreiben und an den Meistbietenden verkaufen», sagt Dubach. «Aber wenn ihnen die Menschen sympathisch sind und vielleicht sogar ähnliche Wertvorstellungen haben, können sie sich einen Verkauf vorstellen.»

Partnervermittlung für Immobilien

Die Idee zur Plattform kam Dubach, als er einen befreundeten Pfarrer aus der Region Winterthur traf. Dieser erzählte ihm, dass er eigentlich nach einem Haus in der Stadt suche, dies aber ein schier unmögliches Unterfangen sei, weil sich einfach zu viele Leute auf die ausgeschriebenen Objekte bewerben würden. «Ich dachte mir, es muss doch jemanden in der Kirchgemeinde geben, der dem Pfarrer sein Haus gerne vermieten möchte, weil er seine Werte teilt», sagt Dubach. Und so kam er auf die Idee, mit seinem Immo-Start-up Menschen zusammenzubringen, die ähnliche Werte und Interessen haben und sich deshalb Immobilien verkaufen oder vermieten würden: «Eine Partnervermittlung für Immobilien, das war unser Vorbild», sagt Dubach. Deshalb füllen Verkäufer und Interessenten bei HomeFindsMe einen Persönlichkeitstest aus, anhand dessen ein Algorithmus dann passende Personen zusammenbringt. «Wir gehen mit diesen psychologischen Tests nicht in die Tiefe», versichert Dubach. Vielmehr gehe es um den Lebensstil und die Werte einer Person.

Für die Umsetzung seiner Idee stellte er mit Co-Founder Christian Herter kurzerhand ein Team zusammen, das fast ein Jahr lang an der Entwicklung von HomeFindsMe arbeitete. Letzten Dezember ging die Plattform online. «Ich habe mich schon immer sehr für digitale Lösungen interessiert», sagt Dubach, der ursprünglich mal eine Ausbildung zum Audio- und Videoelektroniker absolvierte. Schon in jungen Jahren machte er sich mit einer IT-Beratungsfirma selbstständig, verkaufte diese und arbeitete dann für grosse Konzerne und Start-ups. Heute ist er Verkaufsleiter in einem Winterthurer Unternehmen.

So gehen die Verkäufer vor

Das Verfahren auf HomeFindsMe funktioniert wie folgt: Potenzielle Verkäuferinnen und Verkäufer registrieren sich. Dort machen sie zunächst Angaben zur Immobilie, die sie verkaufen möchten. Ausserdem geben sie an, welche Käuferinnen und Käufer sie für geeignet halten: Singles? Familien mit Kindern? Senioren? Auch einen empfohlenen Verkaufspreis können sie auf der Plattform ermitteln.

Dann füllen sie einen Persönlichkeitstest aus. Dabei bewerten sie eine Reihe von Aussagen wie «Ich liebe spontane Besuche», «Ich wohne… eher modern, eher traditionell oder eher unkonventionell» oder «Mir gefällt eher…Golfrasen oder Blumenwiese». Zudem geben sie beispielsweise an, ob sie 500 Franken eher Greenpeace, einer politischen Partei oder ihrem eigenen Bankkonto spenden würden oder wie sie gerne ihre Ferien verbringen. Mit einem Auszug von der Gebäudeversicherung müssen die Verkäufer nachweisen, dass sie tatsächlich Eigentümer der Immobilie sind. Ausserdem wird die Identität mit einer Kopie der ID bestätigt. Der gesamte Vorgang dauert etwa zehn Minuten. «Er soll so niederschwellig wie möglich sein», sagt Dubach.

… und so die Interessenten

Auf der anderen Seite können Immobiliensuchende ein Dossier anlegen. Auch sie füllen den Persönlichkeitstest aus, machen Angaben zur Person oder zur Familie, zur Wunschimmobilie und zum Budget. Wenn sie möchten, laden sie Bilder, Videos oder Texte hoch, um sich näher vorzustellen. Ihre finanziellen Möglichkeiten müssen sie mit einem Finanzierungsnachweis von der Bank belegen und ihre Identität per ID-Kopie bestätigen.

So finden sie zusammen

Das Verfahren ist vollständig anonymisiert und nicht öffentlich. Ein Algorithmus berechnet anhand der Daten, welche Interessenten zu welchen Käufern passen könnten. Anschliessend werden den Verkäufern drei Dossiers vorgeschlagen, die eine hohe Übereinstimmung aufweisen. Möchte der Verkäufer ein Dossier einsehen, kann er dies per Mausklick signalisieren. Wollen die Interessenten dann ihr Dossier zeigen, müssen sie es freischalten. «Bis dahin weiss niemand, wer der andere ist», sagt Dubach. Erst wenn sie beide ihr Dossier freigegeben haben, können sie in Kontakt treten und sich kennen lernen. Im besten Fall findet dann jemand sein Traumobjekt.

Die Interessenten hätten so die Chance, einer von drei Bewerbern zu sein und nicht einer von zweihundert. «Die Verkäufer können aber immer noch abspringen», betont Dubach. Dann weiss aber kein Makler, keine Immobilienplattform und keine Nachbarin, dass das Haus eventuell zum Verkauf stehen könnte. Es war nie auf dem Markt. Bei Mietwohnungen funktioniert das Verfahren praktisch gleich.

Die Nutzung von HomeFindsMe ist für beide Seiten kostenlos. Erst bei Vertragsabschluss bezahlen die Käufer oder Mieter einen Pauschalpreis von 9850 Franken für den Kauf und 900 Franken für die Miete. Eine Herausforderung sei es, potenzielle Verkäufer auf das Angebot aufmerksam zu machen, sagt Dubach. Die Zielgruppe seien dabei Menschen ab 52 Jahre, die sich fragen, wie sie im Alter wohnen wollen. Eine Studie der Credit Suisse zeigt, dass in der Schweiz bis 2045, wenn die Generation Babyboomer in Pension geht, schätzungsweise 420’000 Immobilien verkauft werden. «Viele davon unter der Hand», sagt Dubach. Und dort wolle HomeFindsMe zum Einsatz kommen.

Vorerst ist die Plattform noch auf den Winterthurer Immobilienmarkt beschränkt. Später soll sie die ganze Schweiz abdecken. Von privaten Investoren habe das Start-up bereits Angebote erhalten: «Aber es waren nicht die dabei, die wir uns vorstellen.» Vielmehr möchte die Plattform eine Bank oder eine Versicherung ins Boot holen, um nicht nur Geld, sondern auch passende Partnerschaften ins Unternehmen zu bringen.

