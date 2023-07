Neubau für 119 Millionen Franken – Hier üben Zürichs Polizei und die Rettungsprofis Schiesskeller, Trümmerpiste und «Lernrevier» für heikle Polizeieinsätze: Das neue städtische Ausbildungszentrum für alle Blaulichtorganisationen ist bezugsbereit. Kostenpunkt: 119 Millionen Franken. Martin Huber

Zielscheiben im unterirdischen Schiesskeller des neuen Bildungszentrums Blaulicht in Opfikon. Foto: Urs Jaudas

Ein Wohnzimmer mit Ikea-Sofa, Bücherregal und Topfpflanzen, daneben ein Schlafzimmer mit frisch bezogenem Doppelbett und ein Bad. Was auf den ersten Blick wie eine ganz normale Wohnung aussieht, ist in Wirklichkeit der neueste Übungsplatz der Zürcher Stadtpolizei.

«Lernrevier» heisst die Fake-Wohnung, und sie befindet sich im neuen Stadtzürcher Bildungszentrum Blaulicht (BZB) an der Orion-Strasse direkt hinter der Stadtgrenze in Opfikon. Dort, in der Nähe des Fernsehstudios, werden ab Mitte August Polizei, Feuerwehr und Sanität aus- und weitergebildet.

In der Musterwohnung können Stadtpolizistinnen und -polizisten künftig den Einsatz in heiklen Fällen von häuslicher Gewalt üben, in möglichst realitätsnaher Umgebung. Auch eine Bar mit Hocker und Tresen findet sich im «Lernrevier». Hier können Polizistinnen und Polizisten Razzien und die Suche nach versteckten Drogen trainieren.

Das neue Trainingszentrum der Zürcher Blaulichtorganisationen befindet sich an der Orion-Strasse in Opfikon, gleich hinter der Zürcher Stadtgrenze. Foto: Urs Jaudas

«Je realistischer die Trainingsmöglichkeiten, desto besser die Einsätze», sagte Stadträtin Karin Rykart (Grüne) am Dienstag auf einem Medienrundgang im weitläufigen Neubau, der 119 Millionen Franken kostete.

Karin Rykart: «Ein Pionierbau»

Laut der Sicherheitsvorsteherin handelt es sich beim BZB um einen Pionierbau. Es sei die erste Ausbildungsstätte in der Schweiz, die Sanität, Feuerwehr, Polizei, Zivilschutz und Führungsstäben eine moderne Ausbildungsinfrastruktur unter einem Dach biete.

Das Zeitraffervideo zeigt die Entstehung des Blaulicht-Hauses am Stadtrand in Opfikon. Video: Stadt Zürich

Rykart zeigte sich überzeugt, dass die neue Ausbildungsstätte beste Trainingsbedingungen biete und die Zusammenarbeit zwischen den Blaulichtorganisationen fördere. Das komme direkt der Bevölkerung zugute. «Wir alle profitieren von einer reibungslosen Zusammenarbeit im Ernstfall.» Dann gelte das Motto: «In Krisen Köpfe und deren Kompetenzen kennen.»

Sporthalle und «Skills Lab»

Das Raumprogramm des neuen Blaulicht-Hauses ist beachtlich. Nebst dem «Lernrevier» stehen unter anderem eine Sporthalle, diverse Büro- und Seminarräume, eine Mediathek, ein Fitnesscenter und zwei unterirdische Schiessanlagen für Kurz- und Langdistanz zur Verfügung. Der Kugelfang besteht aus einem Spezialwachs, in dem die Projektile stecken bleiben, hinter den Schiesskellern erstrecken sich riesige Lüftungsanlagen.

Hochbauvorsteher André Odermatt und Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart im neuen Blaulicht-Trainingszentrum. Foto: Urs Jaudas

Daneben wartet das BZB mit weiteren Spezialräumen auf. So etwa mit einem «Skills Lab», in dem angehende Rettungssanitäterinnen und -sanitäter Techniken wie etwa das Legen von Infusionen lernen. Weiter steht ein ausgedienter Rettungswagen samt rudimentär eingerichteter Notfallstation bereit. Dort kann realitätsnah die Übergabe eines Patienten vom Rettungswagen ins Spital geübt werden. Der reibungslose Ablauf an solchen Schnittstellen sei bei Rettungsaktionen entscheidend, hiess es auf dem Medienrundgang.

Gleich daneben, in der geräumigen Einsatztrainingshalle, können Polizeieinsatzkräfte Grosskontrollen etwa mit Schwerpunkt auf die Fahrfähigkeit proben – inklusive Verhaftung aus einem Auto heraus. Dazu wurde der Boden der Halle eigens mit weichem Tartanbelag ausgelegt.

Auf dem Übungsgelände finden sich auch ein Fahrsimulator für Einsatzfahrten, eine Atemschutz- und Höhenrettungsanlage, zwei Brandhäuser und eine Trümmerpiste, wo Löschaktionen und Bergungen im Katastrophenfall trainiert werden können.

Auf dem Gelände stehen auch Brandhäuser, in denen Berufs- und Milizfeuerwehren realitätsnah trainieren können. Foto: Urs Jaudas

In den Neubau wurde zudem eine Sporthalle für die nahe Primarschule Auzelg integriert, das Restaurant steht auch der Quartierbevölkerung offen.

Odermatt: «Vielfältig wie ein Schweizer Sackmesser»

Wo heute das neue BZB steht, wurde vor genau fünfzig Jahren das Ausbildungszentrum Rohwiesen für den Zivilschutz erbaut, wie Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) sagte. Das Zentrum sei stark renovationsbedürftig gewesen, weshalb sich die Stadt für die Erweiterung und Instandsetzung entschlossen habe. Die Stimmbevölkerung hiess dafür 2018 rund 119 Millionen Franken gut – mit 85,5 Prozent Ja-Stimmen. Odermatt wertete dies als «Beweis des Vertrauens und der Wertschätzung», welche die Blaulichtorganisationen in der Zürcher Bevölkerung geniessen.

Das Blaulicht-Zentrum steht in der Nähe des Glattparks in Opfikon. Foto: Stadtpolizei Zürich

Die Bauarbeiten dauerten viereinhalb Jahre, entstanden ist ein Gebäude, «so vielseitig wie ein Schweizer Sackmesser», wie Odermatt sagte. Dabei habe man Wert auf eine nachhaltige Bauweise gelegt. So sei mit robusten, einfachen und langlebigen Baumaterialien gearbeitet worden, um einen kostengünstigen Unterhalt zu gewährleisten. Geheizt wird mit Fernwärme, auf dem Dach steht eine Fotovoltaikanlage, und das Gebäude ist mit energieeffizienten LED-Leuchten ausgestattet.

