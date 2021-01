Wirtschaft in Winterthur – Hier wächst Winterthurs grösster Stromverbraucher In Neuhegi entsteht eines der grössten Rechenzentren der Schweiz. Es könnte im Vollausbau halb so viel Strom verbrauchen wie heute die gesamte Stadt. Damit das klappt, muss Stadtwerk 8,6 Millionen investieren. Michael Graf

So könnte der Rechenzentrumscampus in Neuhegi im Vollausbau aussehen. Der Gebäudeteil rechts steht bereits im Rohbau. Visualisierung: PD

Das grosse Rechenzentrum auf der alten Sulzer-Brache in Neuhegi nimmt Gestalt an. «Zu Weihnachten hätten wir ein Aufrichtetännchen stellen können», sagt Wolfgang Zepf, Geschäftsführer von Vantage Schweiz, dem lokalen Ableger eines grossen US-Betreibers von Rechenzentren. Was heute im Rohbau steht, soll im August ans Netz gehen. Es wäre dann bereits das mit Abstand grösste Rechenzentrum der Stadt. Und ein zweites, gleich grosses Modul mit einer Bausumme von 60 Millionen Franken ist bereits ausgesteckt.

Die Branche boomt: Denn Firmen und Private betreiben oft keine eigenen Server mehr, sondern speichern ihre Daten in der «Cloud» bei Internetriesen wie Amazon, Microsoft oder Google. Diese bauen aus, auch in der Schweiz. Wer in Winterthur der Grosskunde ist, darüber schweigt Zepf. Vantage baut und betreibt nur das Gebäude und die Infrastruktur.