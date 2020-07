Sommertipp: Paddeln im Aargau – Hier wird die Aare zum Amazonas Sonntagsausflug zur geschützten Auenlandschaft des Wasserschlosses im Kanton Aargau, die man am besten in einem Schlauchboot erkundet Daniel J. Schüz

Die geschützte Auenlandschaft des Wasserschlosses lässt sich am besten vom Gummiboot aus erkunden. Die Tour dauert rund 90 Minuten. Foto: Dieter M. Humbel

Dort drüben auf der Sandbank liegt regungslos ein Kaiman in der Sonne. Vor der grünen Kulisse am anderen Ufer flattern knapp über dem Wasser zwei Papageien. Und am Gerippe des abgestorbenen Baums, da hängt doch tatsächlich – ja, das muss eine Anakonda sein…