Verkehrszählung in Winterthur – Hier wird Ihr Nummernschild gefilmt - ganz legal An 13 Orten in Wülflingen und im Neuwiesenquartier zählt ein Kamerasystem alle Autos. Die 170’000 Franken teure Massnahme ist das Resultat eines Rechtsstreits. Michael Graf

Hier wird nicht geblitzt – die Kamera und das Radargerät an der Wartstrasse zählen die vorbeifahrenden Autos. So wird ermittelt, ob das neue Lichtsignal beim Schloss Wülflingen zu Schleichverkehr führt. Foto: Michael Graf

Vorwitzig reckt sich die Kamera im 45-Grad-Winkel auf die Wartstrasse. Auf der Metallstange am beweglichen Betonfuss ist ein Metallkasten mit einem Radargerät befestigt. An 13 Orten in Wülflingen und im Neuwiesenquartier sind diese Woche solche Messstationen im Einsatz.