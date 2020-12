Gebiet Chätzler in Brütten – Hierhin wollen die Firmen ziehen Aus 6800 Quadratmetern Landwirtschaftsland soll ein Arbeitsplatzgebiet werden. Das Interesse ist gross, doch erst müssen die Stimmbürger Ja sagen. Nadja Ehrbar

Das Gebiet Chätzler in der Landwirtschaftszone (links neben der Fabrik) soll als Arbeitsplatzgebiet eingezont werden. Foto: Enzo Lopardo

Eine ehemalige Pflugfabrik steht da und sonst nichts. Das Land ist im Moment mit Schnee bedeckt. Es liegt am Rand des Dorfs Brütten, im Eck zwischen Gernstrasse und Chätzlerweg. Und in absehbarer Zeit sollen anstelle der Fabrik, in der sich unter anderem eine Farmtechnikfirma befindet, diverse weitere Gewerbebetriebe hinziehen.

Noch handelt es sich um Landwirtschaftsland, doch der Gemeinderat will es bei der anstehenden Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) einzonen. Sodass aus den rund 6800 Quadratmetern ein Arbeitsplatzgebiet entsteht. Gemeindepräsident Rudolf Bosshart hat an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember darüber informiert.