Notfallpraxis ist überlastet – Hilferuf der Permanence Winterthur Die Notfallpraxis beim Hauptbahnhof ist am Anschlag: Zu viele Notfallpatienten und zu wenig Personal führen zu stundenlangen Wartezeiten – und «unschönen Szenen». Thomas Münzel Jonas Keller

Martin Spillmann, Arzt und Co-Leiter der Permanence Winterthur: «Unser Personal arbeitet seit März dauernd am Limit und darüber.» Foto: Madeleine Schoder

Die Stellungnahme klingt dramatisch. «Ich sehe mich zu einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen, aber die aktuelle Situation lässt mir keine andere Wahl», sagt Arzt Martin Spillmann, Co-Leiter der Permanence am Hauptbahnhof Winterthur, gegenüber dieser Zeitung. «Mein Schritt an die Öffentlichkeit ist ein Hilferuf, denn unser Personal arbeitet seit März dauernd am Limit und darüber.» Spillmann räumt unumwunden ein, dass er eine solche Situation in den vergangenen zwölf Jahren, also seit dem Bestehen der Permanence in Winterthur, noch nie erlebt habe.