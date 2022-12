Schulsport in Winterthur – Hilfstrainer blitzt vor Bundesgericht ab Das oberste Gericht hat die Beschwerde eines gut 30-Jährigen abgewiesen. Der Mann wird wegen sexueller Handlungen mit einer 12-Jährigen des Landes verwiesen. Patrick Gut

Ein gut 30-jähriger Nordmazedonier soll in einem Schulsportkurs in Winterthur als Hilfstrainer ein Mädchen angeleitet haben. Bei einer Dehnungsübung stellte er sich hinter die 12-Jährige und rieb seinen erigierten Penis an deren Po, wie es in der Anklageschrift heisst. Der Vorfall ereignete sich im Sommer 2020. Nach dem Bezirksgericht Winterthur hatte auch das Zürcher Obergericht den Mann wegen sexueller Handlungen mit einem Kind schuldig gesprochen.

Das Bundesgericht hat nun die Vorinstanz bestätigt und die Beschwerde des Nordmazedoniers abgewiesen. So bleibt es bei einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten, einem lebenslangen Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen und einem Landesverweis von sechs Jahren.

Der Beschuldigte unterlag auf der ganzen Linie. So hat er vergeblich verlangt, dass die Aussagen des Mädchens nicht verwertet werden dürfen. Und zwar, weil es in der Einvernahme Corona-bedingt eine Gesichtsmaske trug und er dadurch dessen Gesicht und Mimik nicht gesehen habe. So konnte er nicht beurteilen, ob die Aussagen des Mädchens glaubhaft sind.

Das Bundesgericht folgte dem Obergericht, wonach Mimik und Gestik des Mädchens trotz Maske sichtbar waren. Um Kinder zu schützen, die mutmasslich Opfer sexueller Gewalt wurden, wäre es gar zulässig, sie von der beschuldigten Person abzuschirmen, hält das Bundesgericht fest. Der Anspruch des Beschuldigten auf Konfrontation würde dadurch nicht verletzt.

Bundesgericht findet keine Willkür

Das Obergericht hat die Aussagen des Opfers und des Beschuldigten aus Sicht des Bundesgerichts richtig eingeschätzt. Demnach habe die 12-Jährige die Handlungen des Hilfstrainers detailliert beschrieben, ohne zu dramatisieren. Die Aussagen des Beschuldigten dagegen seien «insgesamt unglaubhaft».

Das Zürcher Obergericht hat die Beweise nicht willkürlich gewürdigt. Und es hat auch den Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» nicht verletzt, wie der Verteidiger des Beschuldigten behauptete.

Es ist demnach erwiesen, dass der Hilfstrainer «während mehrerer Minuten sein erigiertes Glied gegen das Gesäss der damals 12-jährigen Geschädigten gepresst respektive gerieben hat». Der Vorwurf der sexuellen Handlungen mit einem Kind hat sich somit bestätigt.

Da es sich dabei um eine sogenannte Katalogtat handelt, muss obligatorisch ein Landesverweis angeordnet werden. Auch dagegen hat sich der Hilfstrainer mit seiner Beschwerde ans Bundesgericht vergeblich gewehrt. «Es ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz einen Härtefall verneint», schreibt das Gericht in seinem Urteil. Und der Härtefall ist nur eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit auf den Landesverweis verzichtet werden kann.

