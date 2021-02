Sterne über Winterthur – Lichtblicke im Lockdown Der klassische Winterhimmel zeigt sich derzeit in voller Pracht. Ein Ausflug in eine dunkle Gegend lohnt sich. Markus Griesser

Beim linken Gürtelstern des Orion ragt eine dunkle Säule aus kosmischem Staub von links in die leuchtende Wasserstoffgaswolke IC434 hinein. Sie bildet den sogenannten Pferdekopf-Nebel, der etwa 1500 Lichtjahre von uns entfernt steht. Foto: PD/Sternwarte Eschenberg

Wem jetzt mitten im Lockdown, vor lauter Homeoffice, Maskenpflicht und erweiterter Kontaktverbote, manchmal der Himmel auf den Kopf fällt, begibt sich nach Einbruch der Dunkelheit am besten ins Freie: Die frische Luft lüftet die Seele durch, und die in einer klaren Nacht sichtbaren Sterne lehren. dass es weit Grösseres gibt als die behördlichen Einschränkungen.

Nach dem letzten Vollmond vom 28. Januar zeigt sich der klassische Wintersternhimmel noch einmal in voller Pracht. Da bis auf weiteres alle öffentlichen Sternwarten geschlossen bleiben, lohnt sich am Abend ein Ausflug in eine dunkle Gegend, zum Beispiel ins Tösstal oder ins tiefste Weinland. Ein Feldstecher leistet dabei nützliche Dienste. Und mit einer einfachen Sternkarte oder mit der geeigneten App auf dem Smartphone sind die markanten Sternbilder rund um den Himmelsjäger Orion, der jetzt beim Einnachten genau im Süden steht, leicht zu erkennen.

Reise zum Sirius und weiter…

Beginnen wir unseren Streifzug mit dem Orion, der mit seinen beiden Schulter- und Fusssternen sowie den drei in regelmässigen Abständen angeordneten Gürtelsternen leicht zu erkennen ist. Schräg links unterhalb des Himmelsjägers zeigt sich Sirius als hellster Stern am gesamten Himmel. Er ist mit etwas über neun Lichtjahren Distanz auch ein Nachbar unserer Sonne. Sein Funkeln – manchmal in allen Farben – wird in dieser tiefen Lage durch die Luftunruhe verursacht, die bei Föhnlagen sogar heftig sein kann.

Von diesem Hauptstern im Sternbild Grosser Hund (Canis major) führt uns ein Blick schräg nach links aufwärts zum Hauptstern Procyon im Kleinen Hund (Canis minor). Und eine weitere gedachte Linie senkrecht nach oben zeigt uns die beiden Zwillingssterne Castor und Pollux: Wie bei Zwillingen (Gemini) üblich, präsentieren sich beide Sterne gleich hell und auch ohne Farbunterschied. Die Sternkarte verrät uns, dass der obere der Castor ist.

Erste Frühlingsboten im Osten

Über unseren Köpfen strahlt mit Capella der Hauptvertreter im Fuhrmann (Auriga). Capella heisst übersetzt «kleine Ziege» und stammt offenbar aus einer früheren Deutung dieser Formation als Hirte. Etwas tiefer und bereits im westlichen Himmelsfeld zeigt sich mit dem rötlichen Stern Aldebaran das blutunterlaufene Auge im Stier (Taurus). Nahe bei ihm stehen mit den Hyaden, dem Regengestirn, und dem markanten, wagenförmigen Grüppchen der Plejaden, dem Siebengestirn, gleich zwei lockere offene Sternhaufen.

Wenn wir unsere Augen zum Abschluss an den rechten Fussstern Rigel im Orion wandern lassen, schliesst sich der hochwinterliche Sternenreigen: Die Sterne Sirius, Procyon, Castor und Pollux, Capella, Aldebaran und Rigel bilden nämlich das legendäre Wintersechseck, das in langen Winternächten ein strahlendes Gegengewicht zu den sonnenarmen Tagen setzt. Ein erster Frühlingsbote ist das im Osten aufgehende Sternbild Löwe und sein funkelnder Hauptstern Regulus. Auch der steil im Nordosten aufsteigende Grosse Wagen ist in dieser Lage ein unverkennbares Zeichen auf den nahenden Frühling.