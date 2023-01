«Apropos» – der tägliche Podcast – Hinter den Kulissen von McDonalds Als Schnupperlehrling hat Gastrokritiker Daniel Böniger einen Tag lang Burger gebraten, Pommes frittiert und BigMac’s zusammengesetzt. «Apropos» hat ihn dabei begleitet.

Daniel Böniger als Gast Laura Bachmann als Host

Abonnieren Sie diesen Podcast auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Als Gastrokritiker schreibt Daniel Böniger seit über 20 Jahren über die besten Restaurants und die ausgefallensten Speisen. An einem Mittwoch Morgen im November wird er an einem – für ihn – eher untypischen Ort erwartet: Im McDonalds am Zürcher Stauffacher. Als Schnupperlehrling hat er einen Tag lang Burger gebraten, Pommes frittiert und BigMac’s zusammengesetzt.

Wie ist die Arbeit bei einer der grössten Fast-Food-Ketten der Schweiz? Warum ist McDonalds so erfolgreich? Und wo ist Kritik an billigem, schnellen Essen gerechtfertigt? Böniger beantwortet diese Fragen in einer neuen Folge «Apropos» dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeberin ist Laura Bachmann.

«Apropos» – der tägliche Podcast Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify , Apple Podcasts oder Google Podcasts . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Apropos».

Daniel Böniger ist Redaktor im Ressort Leben. Seit über 20 Jahren liegt sein journalistischer Fokus vor allem auf kulinarischen Themen. Dazu gehören für ihn gesunde Ernährung und Foodtrends ebenso wie ein gutes Glas Wein zum Sterne-Mehrgänger. Mehr Infos Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.