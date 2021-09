Gastrokolumne Angerichtet – Hip, simpel, gut? Ein Bistrobesuch in Winterthur Auf einen ungezwungenen Zmittag im Hi & da in der Altstadt von Winterthur. Nicole Döbeli

Käse-Zwiebel-Wähe, Selleriesalat und eine vegane Biolimo im Bistro Hi & da. Foto: Nicole Döbeli

Im Inneren des Bistros stehen Holzpalettenmöbel, die an Studiumszeiten erinnern und signalisieren, dass es sich beim Hi & da um ein unprätentiöses, aber eben schon auch hippes Lokal handelt. Weil das Wetter gut ist, setzen wir uns draussen an eines der Holztischchen in der Obergasse. Wir sind nicht die Einzigen, von hier aus lässt sich in aller Ruhe das geschäftige Altstadttreiben beobachten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Getränkekarte gibts nicht auf Papier, sondern nur mit Kreide auf eine grosse Tafel gemalt, die auf Anfrage an den Tisch getragen wird. Die Bedienung ist sehr freundlich und kann vermutlich wahnsinnig schön schreiben. Wir bestellen zweimal vegane Biolimo mit Apfel, Quitte und Pfefferminze – schmeckt lecker.

Das Essen, verschiedene Wähen, Salate und Kuchen, steht auf gar keiner Karte und wird im Bistro durch gezieltes Fingerzeigen ausgesucht. An den Tisch gelangen der Kartoffel- und der Selleriesalat anschliessend stilgetreu in Weckgläsern auf Jasstafeln. Beide Salate sind simpel und klassisch zubereitet, die Kartoffeln mit ein wenig Essig, Öl und Kräutern, der Sellerie an mayonnaisiger Sauce und Dosenfrüchten. Schmeckt frisch und macht zufrieden.

Wir nehmen noch ein Stück Käse-Zwiebel-Wähe dazu, die Bedienung verspricht, sie sei weder zu zwieblig noch zu mastig, und das bewahrheitet sich auch. Die Kruste ist knusprig, die Füllung cremig und gut abgeschmeckt. Eigentlich würde die Menge bereits ausreichen für ein Mittagessen, aber wir gönnen uns noch je ein Stück Apfelwähe und ein Stück Kuchen.

Erstere ist nicht zu süss, was uns gefällt, und schön feucht, leider auch der Boden. Der Begleitung gefällt besonders die Haselnussschicht im Teigrand. Der Kuchen schmeckt wie alles nach solider Heimarbeit und ist ein Highlight mit vielen Schoggi-Stücken und einer dünnen Schicht Konfi – wir raten Aprikose. Je einen Kaffee zum Abschluss, und wir bezahlen für ein grosszügiges Mittagessen zu zweit 37 Franken. Das hat sich gelohnt.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Journalismus und Organisationskommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.