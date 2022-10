Schach: Caruana wird US-Meister

Mit einem rasch abgewickelten «Grossmeisterremis» gegen den ohnehin wenig ambitionierten Levon Aronjan sicherte sich Fabiano Caruana am Mittwoch in Saint Louis den Sieg in der diesjährigen US-Meisterschaften. Nach einer längeren Phase mit durchzogenen Turnier-Resultaten ist beim mittlerweile 30-jährigen ehemaligen WM-Herausforderer wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen.

Fabiano Caruana ist wieder die US-Nummer 1. Foto: Lennart Ootes, Saint Louis Chess Center.

Titelverteidiger Wesley So kam an diesen Landemeisterschaften nie auf Touren und wurde Fünfter, nur dank Feinwertung etwas besser klassiert als Hans Niemann und drei weiteren Spielern mit 7 Punkten. Bei den Frauen muss ein Tiebreak zwischen der 38-jährigen Nummer 1 Irina Krush und der 20-jährigen Nummer 8 Jennifer Yu entscheiden.

Carlsen im Halbfinal out

Zweimal verlor Magnus Carlsen am Mittwoch beim online-Turnier «Aimchess Rapid» mit Weiss gegen Jan-Krzystof Duda, was im Kampf mit einem Weltklassespieler auch für die Nummer 1 ein zu grosses Handicap ist. So schied der norwegische Weltmeister einmal mehr wieder in einem Halbfinal dieser zur «Meltwater Chess Tour 2022» gehörenden Schnellschach-Events aus. Der Sieg in der Tour-Gesamtwertung freilich war ihm schon zuvor sicher. Sein Vorsprung auf den Inder Praggnanandhaa sowie auch auf Duda ist so gross, dass er auf das «Major 3», die letzte Etappe der Tour Mitte November, sogar verzichten könnte.

Der Final zwischen dem 24-jährigen Polen und dem 37-jährigen Aseri Schachrjar Mamedscharow, der im Halbfinal den neu für Rumänien spielenden gebürtigen Ungaren Richard Rapport bezwungen hatte, geht wie immer über zwei Matches à je vier Rapids. Sie werden am Freitag und am Samstag jeweils ab 18 Uhr gespielt. (be.)