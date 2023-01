Mit Backrezepten auf Reisen – Historische Haferkekse In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: Anzac-Kekse. Heidrun Pschorn

Anzac: Abkürzung für «Australian and New Zealand Army Corps». Foto: Heidrun Pschorn

Beide Länder bestehen darauf, die Kekse erfunden zu haben. Das erste Rezept tauchte im Jahr 1919 in Neuseeland auf. Während des Ersten Weltkrieges haben neuseeländische und australische Frauen diese Kekse gebacken. Mit dem Verkauf sammelten sie für die Kriegskasse. In beiden Ländern hält sich der Mythos, dass die Kekse zu den Truppen geschickt worden sind. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

120 g Butter

2 EL Honig

120 g Zucker

1 Vanillezucker

120 g Mehl

80 g Haferflocken

60 g geraspelte Kokosflocken

1 TL Natronpulver

1 Prise Salz

Zubereitung:

Mehl, Haferflocken, Kokosflocken und Salz in eine Schüssel geben. Butter in einem Topf schmelzen. Zucker, Vanillezucker, Honig dazugeben und so lange erwärmen, bis sich die Zutaten aufgelöst haben. Das Natron dazugeben und weiterrühren, bis die Mischung leicht schäumt. Die Flüssigkeit zu den trockenen Zutaten giessen und alles gut vermischen, bis ein Teig entstanden ist.

Mit einem Teelöffel kleine Kugeln formen und auf zwei mit Backpapier belegte Backbleche legen. Es sollte mindestens 4 cm Abstand zwischen den Teigkugeln gelassen werden, da sie noch auseinandergehen. Jedes Backblech bei circa 180 Grad für 10–12 Minuten backen. Aus dem Backofen nehmen und abkühlen lassen.



Tipp: Als Alternative zum Honig kann auch Melasse oder Ahornsirup verwendet werden.

