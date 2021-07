NLA im Tennis-Interclub – Historische Wochen für den LTC Winterthur Wenn am Montag die NLA-Interclub-Meisterschaft beginnt, ist mit dem LTC Winterthur erstmals in der Tennisgeschichte ein Winterthurer Männerteam mit von der Partie. Urs Mettler

Henri Laaksonen: Der Überraschungsmann des French Open spielt für den LTC Winterthur. Foto: Keystone

Der LTC Winterthur ist Mitte August wie im Vorjahr Gastgeber der Finalrunde der besten vier Männer- und Frauenequipen. Das hat eine Tradition bis in die 90er-Jahre: Von 1995 bis 1998 war Winterthur viermal in Folge Gastgeber der Interclub-Finalrunde. 1995 hatte es zum bis heute letzten Mal eine Winterthurer Beteiligung gegeben. Das Frauenteam des TC Schützenwiese, das 1992 und 1994 mit Martina Hingis Schweizermeister geworden war, unterlag damals dem Grasshopper-Club knapp in den Halbfinals.

In diesem Jahr bietet sich die Chance, dass die Finalrunde wieder mit einheimischer Vertretung vonstattengeht. Erstmals in der Winterthurer Tennisgeschichte ist mit dem LTC Winterthur nämlich eine Männerequipe in der obersten Landesliga am Start. Noch 2016 war das beste LTC-Team in der 1. Liga anzutreffen. Im gleichen Jahr kam mit Roman Vögeli der Mann als Trainer und Nachwuchsförderer zum Traditionsclub, der als Urheber hinter der ungeahnten Erfolgsgeschichte steht. Mit ihm stieg das Team gleich in die NLC und ein Jahr später in die NLB auf. Im vergangenen Jahr gelang dann der grosse Coup mit der Promotion in die NLA.