Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Historischer Urnengang Vor 50 Jahren durften auch die Frauen in Winterthur erstmals wählen. Bis eine der ihren Nationalrätin wurde, dauerte es aber noch eine ganze Weile. Sammlung Winterthur / Angelina Immoos

Urnengang im Stadthaus 1971. Eines von über 60’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Giorgio Wolfensberger/bildarchiv.winterthur.ch

1971 war es so weit. Eine der ersten Winterthurerinnen wirft ihren Wahlzettel in die Urne im Stadthaus. Weitere Frauen stehen an, um es ihr gleichzutun. Dass Frauen wählen gehen, meist zwar nicht mehr an der Urne, sondern per Briefwahl, ist heute keine Besonderheit mehr. Vor 50 Jahren aber, als dieses Bild aufgenommen wurde, war es der historische Moment für viele Frauen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Zehn Nationalrätinnen wurden gewählt, zwei weitere rückten später nach. Eine Frau schaffte es in den Ständerat.»

Knapp neun Monate nach dem Ja zum Frauenstimmrecht auf Bundesebene im Februar 1971 fanden Ende Oktober die eidgenössischen Wahlen statt. Zum ersten Mal konnten sich die Schweizer Stimmbürgerinnen an politischen Wahlen beteiligen. Nicht nur gaben sie ihre Stimmen ab, sie konnten sich auch selbst als Kandidatinnen zur Wahl aufstellen lassen. Mit Erfolg, erstmals seit Errichtung des Bundesstaates 1848 zogen Frauen ins Bundeshaus ein. Zehn Nationalrätinnen wurden gewählt, zwei weitere rückten später nach. Eine Frau schaffte es in den Ständerat.

Unter den Kandidatinnen war mit Erica Dietrich-Schellenberg auch eine Winterthurerin, ihr gelang der Einzug ins Parlament jedoch nicht. Es dauerte bis 1991, bis die erste Frau aus Winterthur, die SP-Politikerin Ursula Leemann-Bosshard, in den Nationalrat nachrückte. Im gleichen Jahr wurde die ebenfalls in Winterthur geborene Lisbeth Fehr als erste SVP-Frau in den Nationalrat gewählt. Den Frauen gemeinsam war, trotz aller politischen Unterschiede, dass sie allein schon weil sie sich zur Wahl stellten, die Gleichstellung vorantrieben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.