Historisches Bahnhofsgebäude in Dachsen – Umbau für Spitex kostet 1,4 Millionen Franken Der Gemeinderat Dachsen will das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude samt dem ungenutzten Güterschuppen vermieten. Das Stimmvolk hat den Kreditantrag bewilligt. Tanja Hudec

Das weisse Hauptgebäude und der rote Güterschuppen am Bahnhof Dachsen werden saniert, um in Zukunft vermietet zu werden. Foto: Enzo Lopardo

Es sehe aus wie an einem Popkonzert, sagte der Dachsemer Gemeindepräsident Urs Schweizer mit Blick auf die volle Aula. «Das ist ja wahnsinnig», fügte er hinzu und zückte sein Smartphone, um den Aufmarsch mit einem Selfie festzuhalten. Trotz drückender Hitze waren 128 Stimmbürger und Stimmbürgerinnen am Dienstagabend an die ausserordentliche Gemeindeversammlung gekommen. Das verhältnismässig grosse Interesse war dem Kreditantrag des Gemeinderats geschuldet, der das Bahnhofsgebäude und den alten Güterschuppen umbauen will.

Eine Infoveranstaltung zu den Plänen hat bereits stattgefunden. An diesem Abend ging es nun ums Geld: 1,4 Millionen Franken forderte der Gemeinderat für den Umbau des weissen Hauptgebäudes, 305’400 Franken für den roten Güterschuppen. Hochbaureferentin Irène Brühlmeier stellte das Projekt kurz vor: Das 1916 erstellte und denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude soll in Büroräumlichkeiten mit rund 20 Arbeitsplätzen umgebaut und anschliessend an die Spitex am Kohlfirst vermietet werden. Dazu sei eine Sanierung notwendig, eine Luxusvariante sei jedoch nicht vorgesehen.

So günstig wie eine Waldhütte

Der ungenutzte und leer stehende Güterschuppen brauche ebenfalls eine Sanierung. Geplant seien zudem ein Treppenzugang und ein Hebelift. Nach dem Umbau wird der Raum einmal wöchentlich vom Brauereiverein Stationsbier genutzt, der in der Halle eine Show-Brauerei mit Ausschank betreibt. Der Mietzins beträgt 1200 Franken für sechs Monate. An den restlichen Tagen werde hoffentlich die Bevölkerung dort Familienfeste, Versammlungen, Ausstellungen und Koffermärkte abhalten. «Der Komfort entspricht einer Waldhütte, und die Miete ist dementsprechend günstig», sagte Brühlmeier.

Für das Projekt spreche auch, dass die Gemeinde dank der jährlichen Mieteinnahmen finanziell weniger belastet werde. Ausserdem ziehe mit der Spitex eine attraktive Arbeitgeberin mit wichtiger öffentlicher Funktion ein. Einziger negativer Aspekt sei der Wegfall der Asylwohnung, die derzeit von einer ukrainischen Familie belegt sei, sowie des Angebots Freiraum und der Spielgruppe Frechdachse. Für sie habe die Gemeinde aber bereits eine Alternativlösung gefunden. Welche, führte Brühlmeier nicht aus.

Der Baubeginn ist auf Anfang 2024 vorgesehen, die Eröffnung folgt dann Ende desselben Jahres. Die Rechnungsprüfungskommission stimmte dem Antrag des Gemeinderats zu. Nach einer kurzen Diskussion nahmen auch die anwesenden Dachsemer und Dachsemerinnen den Antrag des Gemeinderats grossmehrheitlich an.

