Coole Tipps für heisse Tage in Winterthur – Hitzewellen sind echt doof… … aber man kann auf ihnen auch surfen lernen. Teilerprobte Ratschläge eines hitzetraumatisierten Stadtneurotikers. Thomas Münzel

Dass der «Landbote» eine coole Zeitung ist, wissen längst nicht nur die Zürcher Kantonsrätinnen und Kantonsräte. So mancher Abonnent schätzt sein Leibblatt auch als Allzweckwaffe – und fächelt sich beispielsweise an heissen Tagen einfach mal etwas Luft zu.



Foto: Urs Jaudas

Ich hasse Hitzewellen. Deshalb könnten die kommenden Tage für mich besonders grausam werden. Jeden Tag über 30 Grad. Und kaum Abkühlung in der Nacht. Was soll man da tun? Antwort: weinen. Oder: auf der Hitzewelle surfen lernen. Dem ungebetenen Wetter-Gast also ein Schnippchen schlagen. Und das geht so: Setzen Sie einfach das um, wovon Sie schon immer geträumt haben. Hier ein paar mehr oder weniger ernst gemeinte Anregungen oder Quasi-Gebrauchsanleitungen: