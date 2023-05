Trampolin-SM in Winterthur – Hoch, schwierig und genau müssen die Sprünge sein An den Schweizer Meisterschaften in der Axa-Arena überzeugte der Stadtturnverein Winterthur nicht nur mit der Organisation. Elf seiner Turnerinnen und Turner qualifizierten sich für die Finals. Bianca Liechti

Beim «Heimspiel» in der Axa-Arena sprang Ladina Stucki vom STV Winterthur zur Silbermedaille. Foto: Harald von Mengden

Viel Kraft, Ausdauer, Körperspannung und mentale Stärke sind nötig, um im richtigen Zeitpunkt Höchstleistungen abrufen zu können. Der Winterthurer Robin Hager, der in der Leistungsklasse Senior Men antrat, meinte vor dem Wettkampf: «Das Schwierigste für mich ist es, meine Leistungen auf den Punkt abzuliefern und dem Druck standzuhalten. Mein Hauptziel sind 51,5 Punkte, um nächstes Jahr in der höchsten Leistungsklasse bei der Elite starten zu können.»

In der zweiten Übung der Vorrunde bewies der 21-Jährige Nervenstärke. Er zeigte eine höchst anspruchsvolle Übung mit zwei Dreifachsalti mit halber Schraube sowie acht weiteren Doppelsalti mit verschiedenen Schraubenkombinationen: 14,8 Punkte Schwierigkeitswert. Bewertet werden die Sprünge neben der Schwierigkeit auch in der Haltung, der Flughöhe und ob möglichst in der Mitte des Trampolins geturnt wird. Als letztlich das hohe Total von 54,5 Punkten auf der Notentafel erschien, war die Freude riesig. Nur dem Schweizer Meister der internationalen Leistungsklasse Senior Elite Men, Simon Progin (FSG Aigle-Alliance), gelang es, Hagers Note am ersten Wettkampftag zu übertreffen.

Im Final, der bei null begann, konnte Hager nicht nachdoppeln. Er schloss auf Rang 8 ab. Vereinskollege Matteo Bär erreichte im Final mit einer soliden Leistung den 4. Rang. Céline Winkler schaffte als Drittplatzierte den Einzug ins Finale. Sie präsentierte in der Kategorie Senior Ladies eine der schwierigsten Übungen der Teilnehmerinnen. Es gelang ihr vor Heimpublikum allerdings nicht, ihr Potenzial gänzlich auszuschöpfen. Sie fiel auf Platz 6 zurück.

Ladina Stucki musste sich bei den Junior Girls einzig von Vanessa Vinnichenko (TV Grüningen), ihrer Kollegin aus dem Regionalen Leistungszentrum Zürich, geschlagen geben. Die Ukrainerin holte sich den Sieg mit nur einem halben Punkt Vorsprung. Trotzdem war Stucki zufrieden: «Es hat mega Spass gemacht.» Sara Neuvelt schaffte ebenfalls den Finaleinzug und musste sich mit Platz 7 zufriedengeben.

Floris Stucki und Maurice Dahinden konnten ihre Leistungen der vergangenen Saison bestätigen, sie verpassten mit den Plätzen 4 und 5 das Podest bei den U-15 Boys nur knapp. Die weiteren Finalistinnen und Finalisten des STV Winterthur erreichten in den Leistungsklassen U-13 Girls mit Ariana Berisha den 8. Rang, bei den U-11 Girls durch Leana Spielmann Rang 7 und Laura Berisha Platz 8 sowie bei den U-11 Boys mit Lucien Verbiest den 7. Schlussrang. Das Geschwisterpaar Ladina und Floris Stucki erturnte sich im Synchron U-16 mit einem überzeugenden Auftritt die Silbermedaille. Im Mannschaftswettkampf konnte das Team STV Winterthur 1 im Final um die Podestplätze springen. Es gelang, sich die Bronzemedaille zu sichern.

Vom TV Weisslingen belegte Zoé Tellenbach im Final der Senior Elite Ladies den 8. Rang, und Florian Kämpfer wurde bei den U-13 Boys Sechster.

