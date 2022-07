Masterplan für Ferienverkehr – Hochgeschwindigkeits- und Nachtzüge statt Flugchaos Die SP verlangt von Bundesrat und SBB ein dichtes Netz von direkten Linien aus der Schweiz nach ganz Europa. Die Bahnbranche ist begeistert. Denis von Burg

Nächster Halt Norddeutschland: Eine Schweizer Familie reist mit dem Nachtzug nach Hamburg. Foto: Sabina Bobst

Der Kluge reist im Zuge. So sieht es jedenfalls die SP. Die Partei fordert in einem Strategiepapier von ihrer Bundesrätin Simonetta Sommaruga und den SBB, bis in fünf Jahren ein praktisch flächendeckendes Angebot von direkten Hochgeschwindigkeits- und Nachtzügen in alle wichtigen Städte und Ferienregionen Europas aufzubauen. Mit Fernverbindungen, welche die Leute schnell und vor allem ohne lästiges und zeitraubendes Umsteigen an ihr Ziel bringen, sollen die Europa-Reisenden aus der Schweiz und europäische Touristen vom Flieger auf die Bahn geholt werden.