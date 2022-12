Kolumne Tribüne – Hochsaison in der Fundraising-Industrie Zwischen dem 15. November und dem 15. Dezember hat der «Landbote»-Kolumnist 35 persönlich adressierte Bettelbriefe erhalten. David Herter

Was man mit 50, mit 150, mit 400 Franken Gutes tun kann … Foto: Patrick Gutenberg

Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz rund 2,05 Milliarden Schweizer Franken gespendet. Davon stammte rund die Hälfte von privaten Haushalten. Bei acht Millionen Einwohnern sind das etwa 130 Franken pro Nase und Jahr, Tendenz deutlich steigend.

Das Spendenwesen (Neudeutsch: Fundraising) ist eine Industrie mit allen erdenklichen Techniken. Die höchste Meisterschaft erreicht, wer einen Spender dazu bringt, einen monatlichen Dauerauftrag per LSV einzurichten. Die Studenten, die für Corris auf den belebten Plätzen herumstehen – heute für Tierrechte, morgen für Amnesty oder die Berghilfe –, heissen «Dialoger». Sie sind auf LSV-Aufträger aus und werden nach Erfolg bezahlt.

November und Dezember sind die Hochsaison der Fundraising-Industrie, denn dann fliesst der 13. Monatslohn. Zwischen dem 15. November und dem 15. Dezember habe ich 35 persönlich adressierte Bettelbriefe erhalten, von Alzheimer bis Pfarrer Sieber. Heilsarmee, Kinderspital, Licht für die Welt, aber auch von Unbekannten wie den Vétérinaires sans frontières.

Wohl die Mehrheit der Organisationen hat für die Adressen bezahlt. Manche scheinen verhindern zu wollen, dass die Spenden zu gering ausfallen, deshalb machen sie in der Regel drei Vorschläge: Was man mit 50, mit 150, mit 400 Franken Gutes tun kann …

Obligatorisch ist es, Not und Elend am lebenden Beispiel zu zeigen. Hannes C. hat Panikattacken, weil er Berufspraktika antreten soll. Der Name ist erfunden, das Foto gestellt. «Milana und ihre Familie rannten um ihr Leben, während in der Nähe Bomben explodierten.» Da und dort lächelt auch die Prominenz. Chefarzt Thierry Carrel dankt im Namen der Winterhilfe.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

