Audi Q4 e-tron – Hochspannung im Q-Stall Immer neue SUV. Immer mehr E-Autos. Logisch, dass es immer mehr E-SUV gibt – so wie den ab Juni erhältlichen Audi Q4 e-tron.

Anfang Juni surrt der Audi Q4 e-tron ab 47'800 Franken zu den Händlern. Foto: Audi Der immerhin 4,59 Meter lange Q4 e-tron wirkt fast schon kompakt, kurz und bündig. Foto: Audi Erstmals sorgt Sonos für den guten Ton in einem Auto, und das bis zu 11,6 Zoll grosse Touchdisplay in der Mitte ist das grösste, das je in einem Serien-Audi eingebaut wurde. Foto: Audi

Auf Basis seines MEB-Elektro-Baukastens legt der VW-Konzern mehrere rein elektrisch angetriebene SUV-Modelle auf. Was bei VW der ID.4 und bei Skoda der Enyaq, ist bei Audi der Q4 e-tron, der bereits im Sommer auf den Markt kommt. Den 4,59 Meter langen Stromer wird es mit zwei Batteriegrössen mit 52 kW/h und 77 kW/h geben, die Systemleistung liegt je nach Modell bei 125 kW/170 PS, 150 kW/204 PS oder 220 kW/299 PS, die Reichweiten gibt Audi mit 342 bis 504 Kilometer an. Geladen werden kann mit einer Leistung von maximal 125 kW. Audi verspricht, dass unter idealen Bedingungen in rund 10 Minuten Strom für 130 Kilometer in den Akku fliesst.

Bei einer ersten Testrunde mit dem Topmodell Q4 50 e-tron quattro fiel vor allem die Souveränität des Antriebs auf, trotz eines Gewichts von über 2,1 Tonnen. Wer schon mal elektrisch unterwegs war, schätzt die Selbstverständlichkeit dieser (fast) lautlosen Fortbewegung: geschmeidig, gleichmässig in der Beschleunigung, enorm kraftvoll und in 6,2 Sekunden auf Tempo 100.

Wer Audi kennt, hat im Q4 keine Berührungsängste. Vieles ist vertraut, einiges neu. Wie das optionale Lenkrad mit hinterleuchteten Touchflächen, das nun oben und unten abgeflacht ist, die scheinbar schwebende Mittelkonsole oder der Cockpitkasten in Diamantenform, der serienmässig ein 10,25 Zoll grosses digitales Kombiinstrument beherbergt. Erstmals sorgt Sonos für den guten Ton in einem Auto, und das bis zu 11,6 Zoll grosse Touchdisplay in der Mitte ist das grösste, das je in einem Serien-Audi eingebaut wurde.

Innen gibt es zudem viel Platz. Der Radstand von 2,76 Meter entspricht fast dem des Q5, weder Kardantunnel noch Getriebe oder Auspuffanlage liegen den Passagieren im Weg rum. Wer hinten mitfährt, wähnt sich beinahe in einer Luxuslimousine. In den Kofferraum passen 520 bis 1490 Liter Gepäck, beim Q4 e-tron Sportback, der etwas später startet, werden es 535 bis 1460 Liter sein. Anfang Juni surrt der Q4 e-tron ab 47’800 Franken zu den Händlern. (spx)

