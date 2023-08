Hochwasser an der Thur – Campingplatz unter Wasser – die Bilder Der Campingplatz Gütighausen wurde am Montag rechtzeitig geräumt. Am Dienstag stand das Gelände unter Wasser. Der Wasserpegel sank um die Mittagszeit wieder. Rafael Rohner Madeleine Schoder (Fotos)

Auf dieser Wiese standen bis vor kurzem noch Zelte. Foto: Madeleine Schoder

Die Thur trat am Dienstag wie erwartet an verschiedenen Stellen über die Ufer und flutete das Vorland. So auch beim Campingplatz Gütighausen, der am Montagnachmittag vorsorglich geräumt wurde. Die Wiese, auf der sonst Campingwagen und Zelte platziert sind, stand am Dienstag tief unter Wasser. Die Thur glich in diesem Abschnitt einem Strom.

Das kleine Haus auf dem Campingplatz lag so hoch, dass es vom Wasser nicht erreicht wurde. Foto: Madeleine Schoder

Der höchste Wasserstand war am Vormittag erreicht. Zu diesem Zeitpunkt registrierte die Messstelle Thur Andelfingen über 700 Kubikmeter pro Sekunde. Um die Mittagszeit waren es mit rund 600 Kubikmetern schon wieder deutlich weniger, der Wasserpegel war rasch wieder gesunken. Zum Vergleich: Beim Jahrhundert-Hochwasser im Mai 1999 flossen 1130 Kubikmeter pro Sekunde die Thur hinunter.

Die Totempfähle auf dem Campingplatz standen für einmal direkt am Fluss. Foto: Madeleine Schoder

Die Behörden warnten am Dienstag davor, in die Nähe des Flusses zu gehen. Am Dienstag galt für die Thur ab Mündung Sitter bis Mündung Rhein Gefahrenstufe 2, «mässige Gefahr». Das heisst, man soll das gefährdete Gebiet verlassen und vorsichtshalber genügend Abstand halten.

Das rote Kioskhäuschen konnte stehen bleiben, das Hochwasser kam ihm nicht zu nahe. Foto: Madeleine Schoder

Der Campingplatz Gütighausen aus der Vogelperspektive. Foto: Madeleine Schoder

Über die Ufer trat die Thur auch weiter flussaufwärts bei der Thurbrücke Altikon-Neunforn. Dort wurde das für solche Hochwassersituationen vorgesehene Vorland geflutet. Ähnlich sah es auch bei der Thurbrücke in Gütighausen aus. Wege direkt am Flussbett wurden teilweise überspült. Gefahrenstufe 2 galt am Dienstag teilweise auch am Zürichsee und am Sihlsee. Der Rhein führte am Dienstagnachmittag ebenfalls viel Wasser, der Wasserstand stieg stetig an, blieb aber im grünen Bereich, was keine oder geringe Gefahr bedeutet.

Die Thur glich am Dienstag bei der Thurbrücke Altikon einem Strom. Foto: Madeleine Schoder

Auch bei der Thurbrücke Gütighausen überspülte der Fluss teilweise Wege direkt am Bachbett. Foto: Madeleine Schoder

