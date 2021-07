Hochwasseralarm für die Region – Hochwasser an der Thur, Töss und Kempt Die Wetter-App des Bundes (Alertswiss) warnt seit dem späten Donnerstagabend via Push-Nachrichten vor Hochwasser an der Thur und anderen Flüssen und Bächen in der Region. Die Gefahrenmeldung gilt bis Freitagabend. Thomas Münzel

Thur-Hochwasser in der Nähe von Andelfingen: «Verlassen Sie das betroffene Gebiet sofort», empfiehlt Alertswiss. Archiv-Foto: Madeleine Schoder

Der Starkregen am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag hat die Flüsse in der Region massiv anschwellen lassen. Die Wetter-App des Bundes (Alertswiss) warnt deshalb seit dem späten Donnerstagabend via Push-Nachrichten vor Hochwasser an der Thur und anderen Flüssen und Bächen in Region. Das ist innert fünf Wochen bereits der zweite Hochwasseralarm für die Bezirke Andelfingen und Winterthur.

Um Mitternacht hatte die Thur im Kanton Thurgau die Gefahrenstufe 2 schon überschritten. In Andelfingen betrug der Abfluss um diese Zeit bereits 430 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) rechnet damit, dass die Thur bei Andelfingen im Verlaufe des Freitags die Hochwassermarke (Gefahrenstufe 2: 500 bis 700 Kubikmeter Wasser pro Sekunde) überschreiten wird. Im Moment geht man jedoch davon aus, dass nur das Thurvorland überschwemmt wird.