Aktuelle Pegelstände in Winterthur – Hochwasser-Lage hat sich vorerst etwas beruhigt Trotz der Regenfälle am Samstag führen Töss und Eulach mittlerweile kein Hochwasser mehr. Doch bereits nächste Woche könnten die Flusspegel wieder stark ansteigen. Thomas Münzel

Die Pegel von Eulach und Töss werden am Sonntag wahrscheinlich weiter sinken. Foto: Madeleine Schoder

Die Lage an der Hochwasser-Front hat sich deutlich verbessert: Seit dem frühen Samstagmorgen führen Töss und Thur kein Hochwasser mehr. Die Pegel sanken in der Folge stetig. Die Eulach hatte die Hochwassermarke am Freitag ohnehin nur für wenige Stunden überschritten.

Doch am Samstagmittag setzte in der Region Winterthur wieder neuer Regen ein – und liess die Flüsse gegen Samstagabend erneut anschwellen. Hydrologen gehen derzeit trotzdem nicht davon aus, dass die Hochwassermarken von Töss und Thur wieder überschritten werden könnte. Bei den Bächen ist man sich da allerdings etwas weniger sicher.