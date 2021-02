Neuer See bei Oerlingen – Hochwasser, wo einst Mönche Fische fingen Im Oerlingerried steht eine grössere Fläche unter Wasser. Der neue See erinnert an Zeiten im

vorletzten Jahrhundert, als hier das Kloster Rheinau Karpfen züchtete. Roland Müller

Die Regenfälle der vergangenen Tage liessen bei Oerlingen einen See entstehen. Foto: Roland Müller



Nordöstlich von Oerlingen und abgetrennt vom Damm der A4 liegt das grosse Oerlingerried. Am Rand des Gebiets fliessen der Trüllikerbach und der Seegraben zusammen. Gemeinsam werden sie dann zum Mederbach. In den vergangenen Tagen hat sich hier als Folge der Schneeschmelze und intensiver Niederschläge ein grosser See gebildet, der an frühere Fischzuchten erinnern. Insbesondere Adlige und vor allem auch Klöster wie Rheinau nutzten ähnliche seichte Weiher, um Karpfenzuchten zur Selbstversorgung mit Fisch zu betreiben. So zählte man nur schon in der Umgebung von Andelfingen 28 Weiher. Bereits Mönche des Klosters Rheinau haben das reichlich vorhandene Bachwasser geschätzt und während rund vier

Jahrhunderten zur Speisung ihrer Weiher für die Fischzucht genutzt.