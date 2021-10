Porzellantassen statt Pappbecher – Hochwertiger Kaffee soll Leute zurück ins Büro locken Das Zürcher Unternehmen Felfel war bisher als Anbieter frischer Mahlzeiten am Arbeitsplatz bekannt. Nun steigt es mit eigener Marke ins Kaffeegeschäft ein. Mathias Morgenthaler

Die Felfel-Gründer Emanuel und Daniela Steiner (rechts im Bild) wollen künftig hochwertigen Kaffee am Arbeitsplatz anbieten. Foto: Dominique Meienberg

Die besten unternehmerischen Ideen entspringen häufig Alltagsproblemen. So war es auch bei der Gründung von Felfel vor sieben Jahren: Unternehmensberater Emanuel Steiner fand es schade, dass es in seinem Berufsalltag keine gemeinsamen Mittagessen am grossen Tisch gab, wie es in seiner persischen Herkunftsfamilie üblich war. Alle assen verzettelt irgendwo, ziemlich teuer und ziemlich ungesund. Und so erging es nicht nur ihm, sondern Hunderttausenden von Angestellten, deren Arbeitgeber keine Personalkantine betrieben.

Steiner wagte den Sprung vom Berater zum Unternehmer und vertrieb mit seiner Firma Felfel Kühlschränke, die dank digital gesteuerter Logistik laufend mit frischen, gesunden Mahlzeiten von regionalen Lieferanten aufgefüllt werden. Die Mitarbeitenden haben jederzeit Zugriff darauf, bezahlt wird mit einem Badge, das Unternehmen zahlt eine Servicepauschale.