Stadtkirche Winterthur – Hochzeit mit Abstand Hochzeiten in der Stadtkirche sind selten, die Kirche ist zu gross für Hochzeitsgesellschaften. Doch zu Zeiten von Corona ist das ein entscheidender Vorteil. Samantha Zaugg

Eigentlich würde die Stadtkirche Platz bieten für 700 Gäste. Die Hochzeitsgesellschaft umfasst gerade mal 90 Personen. Foto: Samantha Zaugg

Der Auftritt der Braut hat es in sich. Zuerst ist sie nur als Silhouette zu erkennen. Dann tritt sie aus dem gleissenden Sonnenlicht in die Kirche. Weisses Kleid, Tüll, Spitze, Schleppe, Schleier. Sie schreitet den Kirchengang entlang. Der Weg bis zum Altar ist lang in der Winterthurer Stadtkirche. Vorne wartet der Bräutigam. Es ist der Hochzeitstag von Andrin und Laura Wilhelm. Endlich können sie sich das Jawort geben. Das war lange alles andere als sicher.