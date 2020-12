Corona-Krise am Kantonsspital Winterthur – Höchste Notfallstufe am KSW – Chefarzt haut auf den Tisch Am KSW werden derzeit über 50 Covid-Patienten behandelt; die Intensivstation ist fast voll. Jetzt wurde die höchste Notfallstufe ausgerufen – und Chefarzt Urs Karrer wird sehr deutlich. Thomas Münzel

Urs Karrer, Infektiologe und KSW-Chefarzt, ist verärgert: «Vom Zürcher Regierungsrat wurden kaum je Massnahmen getroffen, welche die Infektionszahlen wirksam gesenkt hätten.» Foto: Marc Dahinden

Die Situation am Kantonsspital Winterthur spitzt sich zu. Denn die Zahl der Corona-Patienten am KSW steigt unaufhörlich. In den letzten Tagen verzeichnete man erstmals mehr als 50 Personen, die wegen Covid-19 stationär behandelt werden müssen. Die Intensivstation ist praktisch voll. Von den 18 Betten im Zentrum für Intensivmedizin seien aktuell fast alle besetzt, sagt KSW-Sprecher Marius Hasenböhler auf Anfrage des «Landboten». Und zwar überwiegend von Personen mit Covid-19. «Die grosse Mehrheit dieser Patientinnen und Patienten muss beatmet werden», erklärt Alois Haller, Chefarzt vom Zentrum für Intensivmedizin. Das wiederum sei mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden.